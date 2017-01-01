Tunceli'deki terör operasyonu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193 Operasyonu"nda teröristlere ait malzeme deposu ve sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık ilçesinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193 Operasyonu" kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde terör örgütüne ait malzeme deposu ve sığınaklar tespit edildi.

Söz konusu malzeme deposu ve sığınaklarda 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir Belçika piyade tüfeği, bir M-1 piyade tüfeği, bin 314 tüfek mühimmatı, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 Belçika piyade tüfeği şarjörü, 49 tabanca mühimmatı, 3 kilogram C-4 patlayıcı madde, 100 fünye, bir kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 telsiz, 3 cep telefonu, bir silah üstü gündüz dürbünü, iki akü, iki adet 4'lü pil bloğu, bir küçük tüp ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ve muhtelif örgütsel doküman bulundu.