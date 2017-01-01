26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölü'ne atladı

"Ben evin tek erkek çocuğuyum, benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas'ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya"

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:23:54 Güncelleme: 09:45:54 İHA

Adana'da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Haberi alan erkek arkadaşı ise genç kadının kendini baraj gölüne attığını duyunca, "Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti" diye ağlayarak feryat etti.

Olay, 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Ö. (27), erkek arkadaşı Samet G. ve diğer arkadaşlarıyla akşam yemek yiyip alkol aldı. Yemekten sonra arkadaşlarının yanından ayrılan ikili daha sonra kavga edip ayrıldı. Bunun üzerine Gamze Ö., tekrar alkol alıp taksiye binip Çatalan Köprüsü'ne geldi. Köprüye geldiğinde erkek arkadaşı Samet G.'ye haber veren Gamze, daha sonra taksi şoförüne aracı durdurmasını söyleyip araçtan inip Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

"AYRILDIK GİTTİ BİTTİ BU YA"

Olayın ardından taksi şoförü durumu polis, ambulans ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının bulunması için olayı sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisleri de bölgeye gelerek Gamze Ö.'yü aramak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Gamze Ö.'nün ayrıldığı erkek arkadaşı Samet G., polislere, "Ben evin tek erkek çocuğuyum, benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas'ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya" diye ağlayıp feryat etti.

Gün ağarınca yeniden başlayan çalışmalar sonucu, sualtı polisinden oluşan 3 kişilik ekip, Gamze Ö.'nün cesedine ulaştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da karısını bıçaklayıp ölümünü izleyen koca tutuklandı
GÜNDEM

Korkunç! "Sabaha kadar başucunda ölmesini bekledim"
Adana'da çocuk parkından uyuşturucu fışkırdı
GÜNDEM

Çocuk parkından fışkırdı! Polis bile şaşkına döndü
Adana'da silahlı çatışma
GÜNDEM

Conolar birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü!
Adana'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı
GÜNDEM

Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 18 yaralı
Adana'da pazarcıların yer kavgası
GÜNDEM

Adana'da pazar karıştı! Yaralılar var
Adana'da kazada yaralanan kişi yola saçılan peynirlerini topladı
GÜNDEM

Ambulanstan inip bir anda oraya koştu! Herkes şaştı ...
Onur Özbizerdik'in darp davasında Adil Serdar Saçan'a zorla getirilme kararı
GÜNDEM

ONUR ÖZBİZERDİK'İN DARP DAVASINDA ZORLA GETİRİLME KARARI
Bekir Bozdağ'dan AKPM'nin kararına tepki
GÜNDEM

BEKİR BOZDAĞ'DAN AKPM'NİN KARARINA TEPKİ
HDP'li Beştaş'ın tahliyesine itiraz reddedildi
GÜNDEM

HDP'Lİ BEŞTAŞ'IN TAHLİYESİNE İTİRAZ REDDEDİLDİ
FETÖ'cü askerler Dink cinayetini kaydetmiş
GÜNDEM

FETÖ'CÜ ASKERLER DİNK CİNAYETİNİ KAYDETMİŞ
İstanbul-Elazığ uçağında ortalık karıştı!
GÜNDEM

İSTANBUL-ELAZIĞ UÇAĞINDA ORTALIK KARIŞTI!
Adana'da erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölü'ne atladı
GÜNDEM

"BEN EVİN TEK ERKEK ÇOCUĞUYUM, BENİM BAŞIMI YAKMAYIN"