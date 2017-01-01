Adana'da erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölü'ne atladı

Adana'da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Haberi alan erkek arkadaşı ise genç kadının kendini baraj gölüne attığını duyunca, "Ben evin tek erkek çocuğuyum. Benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti" diye ağlayarak feryat etti.

Olay, 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi'ne bağlı Topalak Mahallesi Çatalan Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gamze Ö. (27), erkek arkadaşı Samet G. ve diğer arkadaşlarıyla akşam yemek yiyip alkol aldı. Yemekten sonra arkadaşlarının yanından ayrılan ikili daha sonra kavga edip ayrıldı. Bunun üzerine Gamze Ö., tekrar alkol alıp taksiye binip Çatalan Köprüsü'ne geldi. Köprüye geldiğinde erkek arkadaşı Samet G.'ye haber veren Gamze, daha sonra taksi şoförüne aracı durdurmasını söyleyip araçtan inip Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

"AYRILDIK GİTTİ BİTTİ BU YA"

Olayın ardından taksi şoförü durumu polis, ambulans ve CAN-KUR ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadının bulunması için olayı sualtı polisine bildirdi. Sualtı polisleri de bölgeye gelerek Gamze Ö.'yü aramak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Gamze Ö.'nün ayrıldığı erkek arkadaşı Samet G., polislere, "Ben evin tek erkek çocuğuyum, benim başımı yakmayın. Kendisi burada tek ailesi Sivas'ta. Taksi şoförü neden bırakıyor bulun bu kızı benim başımı yakmayın. Ayrıldık bitti gitti bu ya" diye ağlayıp feryat etti.

Gün ağarınca yeniden başlayan çalışmalar sonucu, sualtı polisinden oluşan 3 kişilik ekip, Gamze Ö.'nün cesedine ulaştı.