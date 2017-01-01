HDP'li Nursel Aydoğan'ın 'vekilliğini düşürme' yazısı Meclis'te

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, ceza, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce onanarak kesinleşti. Bunun üzerine Diyarbakır Başsavcılığı, Aydoğan’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazıyı Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlıktan, Başbakanlık’a iletilen yazı, buradan da TBMM’ye sunuldu.

TBMM GENEL KURULU'NDA OKUNMASI HALİNDE VEKİLLİĞİ DÜŞECEK

Başbakanlık’ın, Anayasa’nın 84. maddesine göre, Aydoğan’ın, kesin hüküm giydiğine dair mahkeme kararı hakkındaki tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda okunması halinde milletvekilliği düşecek. Öte yandan savcı, Aydoğan’ın 103 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı diğer terör davasında tahliyesine itiraz edip tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.