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HDP'li Beştaş'ın tahliyesine itiraz reddedildi

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tahliyesine yapılan itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:50:26 Güncelleme: 09:51:49 DHA

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın tahliyesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 21 Nisan günü tahliye edilmesine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. Dosyayı değerlendiren üst mahkeme konumundaki 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararında herhangi bir isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle, savcılığın talebini oybirliği ile reddetti.

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