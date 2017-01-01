ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar "ALES ne zaman?" diye merak ediyor. Peki 2017 ALES ne zaman yapılacak? İşte ALES hakkında tüm detaylar...

2017 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), binlerce adayın katılımıyla 7 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Sınava katılan adaylar dört testten en az üçünü seçerek 120 soru cevaplandıracak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir.

Sınava girerken adayların yanında iki adet belge bulundurması gerekiyor. Adayların sınava katılırken yanlarında mutlaka ALES sınav giriş belgesi ve Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport bulundurması gerekiyor.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMAMASI GEREKEN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

● Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

● Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

● Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

● Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

● Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

● İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır.