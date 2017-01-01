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Esenler'de illkokulda öğrenciye darp iddiası

İddiaya göre, derste yere düşen kalemini almak için sıradan kalkan öğrencinin yüzüne sınıf öğretmeni olan N. Ş. tarafından kitapla vuruldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:26:30 Güncelleme: 27 Nisan 2017 Perşembe, 13:58:44

Haberturk.com Whatsapp ihbar hattına gelen iddialara göre, Esenler'de bir ilkokulda sınıf öğretmeni, 7 yaşındaki öğrencisini yüzüne kitapla vurarak darp etti.

Olay Esenler'de bulunan bir ilköğretim okulunda 20 Nisan günü meydana geldi. İddialara göre, derste yere düşen kalemini almak için sıradan kalkan birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Halit Selim S. adlı öğrencinin yüzüne sınıf öğretmeni olan N. Ş. tarafından kitabın sivri ucuyla vuruldu. Gözünün altında yara açılan öğrenciye götürüldüğü Bağcılar Devlet Hastanesi'nde 4 dikiş atıldı.

Olayın ardından küçük çocuğun okula gitmek istememesi nedeniyle ailesi 7 yaşındaki Halit Selim S.'yi başka bir okula kaydettirdi.

"YARAMAZLIK YAPTI, VURDUM"

Konuyla ilgili olarak konuştuğumuz anne Songül S. öğretmenin olay sonrası kendisini arayarak, "Yavaşça vurdum, pansuman yaptım, isterseniz gelin alın" dediğini öne sürdü. Ertesi gün yeniden konuştuğu öğretmenin tavırlarının gayet rahat olduğunu söyleyen anne Songül S. öğretmenin hiçbir şekilde özür dilemediğini, "Yaramazlık yaptı, vurdum" dediğini iddia etti.

Songül S. okul müdürünün konu aktarıldığında haberi olmadığını söylediğini, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini, öğretmeni gerekli mercilere şikayet edeceklerini ifade etti.

Sınıf öğretmeni N.Ş.'nin zaman zaman sınıftaki başka çocuklara da şiddet uyguladığı öne sürüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ulaşmaya çalıştığımız okul müdürü ve iddialara konu olan sınıf öğretmeni N.Ş., açıklama yapmak istemezken, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili olarak HABERTURK.COM'a yaptıkları açıklamada soruşturma açıldığını, gerekli işlemin yapılacağını söyledi.

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