TBMM Başkanı Kahraman: AKPM oyuncak haline getirildi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararının, adeta terör örgütlerine kol kanat gerdiğini, bunun, AKPM adına bir utanç vesikası olarak kalacağını belirtti.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına tepki gösterdi.

Söz konusu kararı şiddetle kınadığını bildiren Kahraman, "Hiçbir şekilde ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayan, yanlı, yanlış ve dostça olmayan bir yaklaşım üzerine kaleme alınan ve adeta terör örgütlerine kol kanat geren bu kararın AKPM adına da bir utanç vesikası olarak kalacağını ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

AKPM’nin aldığı bu kararın arkasında, Türkiye düşmanı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK yandaşı ve yanlısı üyelerin ve devletlerin Türkiye aleyhindeki yalanları ve tezviratlarının yattığına dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti:

"AKPM, kendi gündem ve kararlarının terör yanlısı gruplar tarafından esir alınmasına müsaade ederek, varoluş gayesini sorgulanır hale getirmiştir. Bu kararı Avrupa'da artan Türk, yabancı ve İslam düşmanlığından bağımsız değerlendirmek mümkün değildir.

"AKPM TARİHİNDE KARA BİR LEKE"

Ülkemiz hakkında dört senedir olağan bir denetim sonrası diyalog raporu dahi yazılmamışken, alelacele adeta darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüklerini ortaya koyan bir şekilde ve yine adeta referandumda çıkan halkın 'evet' oyuna tepki verircesine alınan Türkiye’nin siyasi denetime düşürülmesi kararı, AKPM tarihinde kara bir leke olarak daima hatırlanacaktır.

Bugün gerçekleştirilen görüşmeler göstermiştir ki ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ, Avrupalı siyasetçiler tarafından himaye edilmektedir. Bunun da ötesinde bu karar, FETÖ ve PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine güç verir niteliktedir ve kanlı terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine destek vermek anlamına gelmektedir."

"AKPM OYUNCAK HALİNE GETİRİLDİ"

İsmail Kahraman, hiçbir teamüle sığmayan ve tamamen siyasi saiklerle alınan bu kararın, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün en büyük muhafızı olduğunu iddia eden AKPM’nin bir oyuncak haline getirildiğinin en büyük ispatı olduğuna işaret etti.

Bu karar ile Avrupa tarafından idealleştirilen "Yüce" değerlerin sorumsuzca araçsallaştırıldığını hep birlikte üzülerek izlediklerini belirten Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKPM’nin içinde bulunduğu açmazlar ve karşı karşıya olduğu itibar kaybı tehlikesini AKPM Başkanı Pedro Agramunt’a daha önce yaptığımız görüştürmelerde ve kaleme aldığım mektuplarda dile getirmiştim. Maalesef uyarılarımızın dikkate alınmadığını müşahede ediyorum.

Darbe girişiminden sonra Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında hem siyasi hem de teknik olarak en üst düzeylerde gerçekleştirilen karşılıklı bir diyalog varken, bu siyasi karar Türkiye ile AKPM arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektirecek bir gelişme mahiyetindedir.



Bu münasebetle bir kez daha ifade etmek istiyorum ki AKPM'nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir."