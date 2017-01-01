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Kocaeli'de tacizciyi zabıta yakaladı

Bölgede bir kişinin bayanları taciz ettiğinin söylenmesi üzerine zabıta ekipleri söz konusu şahsı kaçmak isterken yakaladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:51:45 Güncelleme: 11:54:03 İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kadınları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Halkevi mevkiindeki taciz olayına anında müdahale etti. Zabıta ekipleri rutin kontroller yaparken vatandaşların bağırışları üzerine hemen sesin geldiği yöne gitti. Bölgede bir kişinin bayanları taciz ettiğinin söylenmesi üzerine zabıta ekipleri söz konusu şahsı kaçmak isterken yakaladı.

Vatandaşların da yardımıyla tacizci olduğu iddia edilen şahıs gelen polislere teslim edildi.

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