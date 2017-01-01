Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, şehrin çeşitli noktalarına izinsiz asılan Arapça tabelalar söküldü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şikâyeti üzerine harekete geçen Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde bulunan Arapça led ışık, tabela ve posterleri sökerek temizlik yaptı.

Kocavezir Mahallesi, Güney Kuşak Bulvarı, 5 Ocak Bulvarı ve kentin çeşitli bölgelerinde işyerlerindeki izinsiz tabela, led ışık ve posterler sökülüp araçlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.