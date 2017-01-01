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İstinaf mahkemesi
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İstinaf mahkemesi, öğrencilerine iç çamaşırı hediye eden öğretmenin cezasını artırdı

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırarak sanığın cezasını oy çokluğu ile 7 ay 15'er güne çıkardı, cezayı erteledi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:26:22 Güncelleme: 13:29:20

İstanbul'da bir lisede, öğrencilerine mor iç çamaşırı veren öğretmenin "cinsel taciz" suçundan aldığı cezayı istinaf mahkemesi, oy çokluğu ile 4 ay 15 günden 7 ay 15 güne çıkarttı. Karara şerh düşen üye hakim, öğretmenin öğrencilerine iç çamaşırı vermesini hediye olarak kabul ederek, "Cinsel anlam yüklenmesi anlamsız, hediye seçimi ahlaksız olarak nitelendirilebilir. Beraat etmeli fikrindeyim" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, olay 2 yıl önce İstanbul'da bir lisede meydana geldi. İddialara göre kız öğrencileri ile arası iyi olan 49 yaşındaki biyoloji öğretmeni V.Ö. 2 kız öğrencisine yılbaşı hediyesi aldı. 11. sınıf öğrencisi olan iki genç kızı öğle saatlerinde okulun laboratuvar odasına çağırıp kapıyı kilitleyen evli ve 1 çocuk babası öğretmen "Size hediye aldım. Bunu kimsenin yanında açmayın. Ailenize ve arkadaşlarınıza göstermeyin" diyerek isimlerinin baş harfi yazılı hediyeleri öğrencilerine verdi.

Arkadaşlarıyla birlikte okulun tuvaletine girip hediyelerini açan 17 yaşındaki kızlar gördükleri karşısında şoke oldu. Öğretmenlerinin kendilerine mor renkli iç çamaşırı aldığını gören 2 öğrenci durumu sınıf öğretmeni ve ailelerine bildirdi. Hediyeleri eşinin aldığını savunan biyoloji öğretmeninin cinsel taciz kastıyla hareket ettiğini belirten savcılık V.Ö. hakkında "Cinsel taciz" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYACAĞINI DÜŞÜNEREK HEDİYELERİ VERDİM"

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan V.Ö. ,öğrencilerinin kendisine yılbaşı hediyesi alması üzerine konuyu eşiyle paylaştığını belirterek, "Eşim hediyeyi aldı. Olay sabahı evden çıkmadan önce ne aldığını öğrendim. Götürüp götürmemekte tereddüt ettim ancak yanlış anlaşılmayacağını düşünerek hediyeleri okula götürdüm ve onlara verdim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen öğretmenin eşi N.Ö., Romanya uyruklu olduğunu söyleyerek, "İki adet iç çamaşırı aldım, paket yaptırdım. Biz de bu tip hediyeler normal karşılandığı için ben de bir mahsur görmedim" diye konuştu. Öğrenciler ve ailelerinin şikayetçi olduğu davada mahkeme, öğretmenin öğrencilerine cinsel taciz kastıyla hareket ederek mor renkli alt iç çamaşırı aldığını belirtti. Öğretmen V.Ö. "Cinsel taciz" suçundan 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluştuğunu ifade eden mahkeme verilen cezayı erteledi.

"SADECE HEDİYE ALDI, BERAAT VERİLMESİ FİKRİNDEYİM"

Sanığın avukatı cezaya itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırarak sanığın cezasını oy çokluğu ile 7 ay 15'er güne çıkardı, cezayı erteledi. Üye Hakim Suat Özcanlı, karara şerh koyarak "Sanığın amacı dikkate alındığında sadece hediye aldığı, hediyenin mahiyetine bir cinsel anlam yüklenmesinin çok anlamlı olmayacağı, hediye seçimindeki davranışı ve tercihi ancak ahlak kurallarına aykırılık ya da düşüncesiz bir tavır olarak nitelendirilebileceğinden bu fiilin suç kabul edilemeyeceği kanaatindeyim. Hakkında beraat kararı verilmesi fikrindeyim" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edilmesi halinde son kararı 21. Ceza Dairesi verecek.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 1 dakika önce
    Kapıyı neden kilitledin, annenize-babanıza, arkadaşlarınıza göstermeyin! yalnızken açın niye dedin? Alelade hediyeyle.
  • Misafir 7 dakika önce
    Sapık ,Yemezler ...............
  • Misafir 8 dakika önce
    Dervişin fikri ne ise zikride odur.
  • Misafir 15 dakika önce
    Acaba bu öğretmen erkek öğrencilere de boxer alıyor muymuş? Eğer öyleyse bunu hediye olarak sayabiliriz kanaatimce.
  • Misafir 22 dakika önce
    kım bilir Hakım de sorunlu biri..çok çok yazık Hakım e...Hem de çok...Onun da kız evları var ya da olacak..Cok ayıp Hakım Bey
  • Misafir 23 dakika önce
    İç çamaşırı alınmayacağı bilmiyor mu öğretmen Türkiye'de yaşıyor bu bir taciz yemesin bizi
  • Misafir 49 dakika önce
    Taciz yok. Hediye almis. Fiil yok.Olayin oncesi yok. Siradisi bir durum. Hakim dogru karar vermis.
  • Misafir 50 dakika önce
    böyle bir terbiyesizliğin cezası nasıl ertelenir? kamu vicdanından bihaber mi bu hakimler?
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