26 NİSAN 2017
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sokak kavgası
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Sarıyer'de değnekçiler vatandaşa saldırdı

Sarıyer'de yol kenarına park eden araçlardan para isteyen değnekçiler, bir vatandaşı tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 12:35:05 Güncelleme: 12:36:04 İHA

Edinilen bilgiler göre olay İstanbul Maslak'ta dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park etmek isteyen bir sürücünün yanına gelen değnekçiler para istedi. Sürücü para vermeyi reddedince tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüye tekme tokat saldıran bir değnekçi, daha sonra da yanındaki diğer kişiye yöneldi. Bu sırada aracından bir sopa alan sürücü de, değnekçilere karşılık verdi. Tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    polis ne iş yapar dünde esenlerde 30 dk gelmedi kadini vurdular kavga bitti geldi
  • Misafir 36 dakika önce
    maslak tarafına trafik polisi gelmez zaten ..servisler yolları kitler kafalarına göre park ederler ama yıllardır maslakta trafik polisi gören olmamıştır
  • Misafir 50 dakika önce
    İspark az geliyor
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