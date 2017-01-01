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Diyarbakır'da silahlı kavga

2 aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:16:19 Güncelleme: 15:17:49

Diyarbakır'da, aralarında 3 gün önce başlayan husumet nedeniyle dün barıştırılan 'Tokur' ile 'İnci' ailesi fertleri arasında, bugün yeniden kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde oturan Tokur ve İnci aileleri arasında öğrenilemeyen bir sebeple 3 gün önce silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası aralarında husumet meydana gelen 'İnci' ile 'Tokur' ailesi fertleri mahalle kahvesinde araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak, 2 aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 500 metrelik caddede 5 ayrı noktada çatışma izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanların bulunduğu noktalara çok sayıda numaratör yerleştirirken, olayla ilgili polisin güvenlik önlemi ve çalışması devam ediyor. 

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