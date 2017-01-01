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Bursa'da "Hanım Ağa" çetesi yeniden hakim karşısında

Saadet Ş.'nin 16 yıl 15 gün, 11 sanığın 2 yıl ile ömür boyu hapis arasında cezalarına çarptırıldığı, 14 sanığın ise beraat ettiği dava İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek

26 Nisan 2017 Çarşamba, 15:25:30 Güncelleme: 15:27:53 İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Hanım Ağa" çetesi olarak bilinen şebeke üyeleri, Yargıtay'ın kararı bozması üzerine tekrar hakim karşısına çıktı. Sanıkların toplam 3 müebbet ve 158 yıl hapsi talep ediliyor.

'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'Örgüte üye olmak', 'Adam öldürmek', 'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'Hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından 2012 yılında yapılan operasyonlar ile gözaltına alınarak tutuklanan 51 yaşındaki Saadet Ş.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne üye olan toplam 26 sanıkla ilgili 15 Temmuz 2014'te verilen kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine, çete üyeleri yeniden hakim karşısına çıktı. Saadet Ş.'nin 16 yıl 15 gün, 11 sanığın 2 yıl ile ömür boyu hapis arasında cezalarına çarptırıldığı, 14 sanığın ise beraat ettiği dava İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek.

3 MÜEBBET VE 158 YIL HAPİS CEZASI

Çete dosyası, 2011 yılı Şubat ayında Yeniceköy'de İlyas Ceylan'ın öldürülmesi ve yaralama olayları davalarıyla birleştirildi. Savcı, 30 sayfalık mütalaasında, Erdal G.'ye silahla tehdit, mala zarar verme, yağmalar ve kasten adam öldürmeye azmettirmekten müebbet ve 70 yıl hapis cezası, Samet G.'ye, kasten adam öldürmeye azmettirmekten müebbet hapis cezası, Okan E.'ye yağma ve kasten adam öldürme suçundan müebbet ve10 yıl hapis, Serkan S.'ye yağma suçundan 10 yıl, Saadet Ş.'ye kasten adam öldürmeye azmettirmekten 18 yıl hapis, Yücel B.'ye yağma suçundan 20 yıl, İlyas U.'ya yağmadan 20 yıl hapis, Eray O.'ya 10 yıl hapis cezası verilmesini isterken, söz konusu sanıkların uyuşturucu ticareti, mala zarar verme ve tehditten beraatini talep etti. İddia makamı, ayrıca Mustafa E., Engin A. ve Bilal A.'nın uyuşturucudan cezalandırılmasını istedi. İddia makamı, sanıklar hakkında toplam 3 müebbet ve 158 yıl hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti karar duruşmasını 22 Mayıs'a erteledi.

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