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Taksim'de "telefonlu taciz"e esnaf müdahale etti

Olay şüpheliyi etkisiz hale getiren esnafın polisi haberdar etmesiyle ortaya çıktı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:34:11 Güncelleme: 16:38:30

Taksim'de 40 yaşlarında bir kişi takip ettiği lise öğrencisinin fotoğraflarını çektiği sırada onu gören esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Adı açıklanmayan şüphelinin cep telefonundan takip ettiği kız öğrencinin fotoğraflarının çıktığı öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındığı sırada yüzünü gizlemeye çalıştı. Fotoğrafı çekilen lise öğrencisi de şikayetçi oldu.

ESNAF GÖRDÜ, MÜDAHALE ETTİ

Olay şüpheliyi etkisiz hale getiren esnafın polisi haberdar etmesiyle ortaya çıktı. Bir lise öğrencisine yaklaşıp fark ettirmeden fotoğrafını çeken 40 yaşlarında bir kişiyi görünce yakalayan Ersin Kır adlı esnaf, şüphelinin elinden aldığı telefonda lise öğrencisinin fotoğraflarını görünce polise haber verdi. Kır ve arkadaşı Cüneyt Ekici olayı şöyle anlattı:

"Bir öğrenci kızın peşinde giden adamı gördüm. Fotoğrafını çekiyordu onu fark ettim. Peşinden gidip yakaladım telefonuna baktık aynı telefonda etekli fotoğraflar var, tefonuyla birlikte polise teslim ettik"

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şikayetçi olan kız öğrenci de ifade için polis merkezine götürüldü. Bir başka polis aracında bekletilen şüpheli yüzünü gizlemeye çalıştı.

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