26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Zonguldak
GÜNDEM

Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına 41 yıl hapis talebi

Savcı mütalaasında, sanığın ağaçlık alanda zorla cinsel ilişkiye girdiği sırada mağdurun sanığın yüzünü tırnakladığını fakat kurtulamadığını belirtti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:44:00 Güncelleme: 16:45:17 DHA

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde 20 yaşındaki kızı ağaçlık alana götürüp cinsel cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi 34 yaşındaki Hamdi K. için savcı 41 yıl hapis cezası istedi.

2015 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda Hamdi K., iddiaya göre Filyos Belediyesi'ne iş başvurusunda bulunduktan sonra evine doğru yürüyen P.M. adlı kızı kucağına alıp zorla ağaçlık alana götürdü. Hamdi K., burada kendisine direnen P.M.'ye cinsel istismarda bulundu, ardından da kimseye söylememesi için tehdit etti. Karakola giden P.M., olayı anlatarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası Hamdi K., tutuklandı.

"PARADA ANLAŞAMADIK" DEDİ

Hamdi K.'nın, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Sanık, savunmasında P.M. ile cinsel ilişkiye girmek istediğini, ancak parada anlaşamayınca tartıştıkarını ve oradan ayrıldığını ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

Savcı ise mütalaasında, sanığın ağaçlık alanda zorla cinsel ilişkiye girdiği sırada mağdurun sanığın yüzünü tırnakladığını fakat kurtulamadığını belirtti. Mağdur ve tanık beyanlarını da dikkate alan savcı, tutuklu sanık Hamdi K. için 'Kişi hürriyetini yoksun kılma', 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tehdit' suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' yapıldı
GÜNDEM

Yurt genelinde '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ...
Zonguldak'taki kazada yaşamını yitiren 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM

Günün en acı karesi!
Zonguldak'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM

Zonguldak'ta katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve ...
Zonguldak'ta deredeki balık ölümleri tedirgin etti
GÜNDEM

Tedirgin eden gelişme! "İlk defa gördüm"
Zonguldak'ta otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki
GÜNDEM

Eşinden şok tepki! "Oh olsun, ölsen sevineceğim"
Zonguldak'ta savcıya sigara kaçakçılığından 2.5 yıl hapis
GÜNDEM

Kararı duyan savcı bir gecede kaçtı!
Hatay'daki 2 hudut karakoluna saldırı
GÜNDEM

HATAY'DAKİ 2 HUDUT KARAKOLUNA SALDIRI
Taksim'de "telefonlu taciz"e esnaf müdahale etti
GÜNDEM

TAKSİM'DE LİSE ÖĞRENCİSİNE TACİZ REZALETİ!
CHP'den AİHM açıklaması
GÜNDEM

CHP'DEN AİHM AÇIKLAMASI
Bursa'da "Hanım Ağa" çetesi yeniden hakim karşısında
GÜNDEM

"HANIM AĞA" BÖYLE GETİRİLDİ
Diyarbakır'da silahlı kavga
GÜNDEM

DÜN BARIŞTILAR BUGÜN YİNE ÇATIŞTILAR! YARALILAR VAR
Zonguldak'ta cinsel istismar sanığına 41 yıl hapis talebi
GÜNDEM

KUCAĞINA ALIP ZORLA AĞAÇLIK ALANA GÖTÜRMÜŞTÜ, İŞTE İSTENEN CEZA!