İstanbul'da emlakçı kadını öldürdüğü iddia edilen eski sevgilisi Bursa'da yakalandı

İstanbul'da evinden çıkarken öldürülen emlakçı kadının katil zanlısı Bursa'da yakalandı.
İstanbul'da emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'nde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin eski sevgilisi İ.B. tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.
- SON NEFESİNDE ADINI VERDİ "Olay yerinde kendisiyle konuştuğumda daha önceden birlikte yaşadığı İlhan B.’nin kendisini vurduğunu söyledi”
Polis şüpheli İ.B.'nin peşine düştü. Polis, zanlı İ.B'nin Bursa'ya geldiğini tespit etti. İ.B, Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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YORUMLAR 3
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Misafir 36 dakika önceVayy, sakallı polis abimizi yine ifşa etmişler. Artık gizlilik kalmadı, imaj değiştirmek lazım...00
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Misafir 40 dakika öncelan o değil de polisin o sakalları ne öyle00
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Misafir 1 saat öncevaay, sakallı reis yine yakalamış birini30
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