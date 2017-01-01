26 NİSAN 2017
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İstanbul'da emlakçı kadını öldürdüğü iddia edilen eski sevgilisi Bursa'da yakalandı

Şüpheli İ.B, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:54:28 Güncelleme: 17:00:07 İHA

İstanbul'da evinden çıkarken öldürülen emlakçı kadının katil zanlısı Bursa'da yakalandı.

İstanbul'da emlakçılık yapan 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk, Beylikdüzü'nde evinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün kızları, annelerinin eski sevgilisi İ.B. tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Polis şüpheli İ.B.'nin peşine düştü. Polis, zanlı İ.B'nin Bursa'ya geldiğini tespit etti. İ.B, Nilüfer'in Çamlıca Mahallesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 36 dakika önce
    Vayy, sakallı polis abimizi yine ifşa etmişler. Artık gizlilik kalmadı, imaj değiştirmek lazım...
  • Misafir 40 dakika önce
    lan o değil de polisin o sakalları ne öyle
  • Misafir 1 saat önce
    vaay, sakallı reis yine yakalamış birini
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