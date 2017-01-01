Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı

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"1 MİLYAR 15 MİLYONLUK FONDAN FAYDALANABİLİRİZ"

Uluslararası petrol taşımacılığı yapan dev şirketlerin bir fon oluşturduğunu ifade eden Özay, "Bu fondan 1 milyar 15 milyon dolar ödeyebiliriz, yeter ki kanıtlayın' demişler. Bu fon hükmü gereğince, Çeşme halkından, 'Benim otelim', 'Benim evim', 'Benim balığım', 'Benim çevrem zarar gördü' diyerek bir talep olursa bir sonuç alınır diye düşünmekteyim. Şunu da belirtmek istiyorum, Türkiye'de Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girdi. Arabuluculuk Kanunundan faydalanıp, arabulucuların devreye girmesi için başvuruda bulundum" diyerek sözlerini tamamladı.