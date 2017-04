Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı

9 | 25

"Zararın etkilerinin onlarca yıl devam edeceği de raporda vurgulanıyor. Raporda bir önemli husus da, The Standard Club Europe Ltd. tarafından Ulaştırma Bakanlığı-Çeşme Liman Başkanlığı nezdine yazılan referans belgesinde 4 milyon 160 bin Amerikan Doları teminatı garanti ettikleri belirtilmiş. 'Raporda, 'Bu meblağ tazminatlara karşı ödenen bir tutar olmayıp, bu kazanın çevreye verdiği zararlar, bu tutarın on binlerce katından daha fazladır' denilerek, çevreye verilen zararın büyüklüğüne dikkat çekilmiş" dedi.