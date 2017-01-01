26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:29:56 İHA

Çeşme'de karaya oturan gemiyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

  • 1 Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı
    1 | 25

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, 18 Aralık 2016 tarihinde Lady Tuna adlı geminin karaya oturarak denize sızdırdığı yakıtın oluşturduğu kirlilik nedeniyle açılan 'zarar tespiti' davasında bilirkişi raporu açıklandı.

  • 2 Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı
    2 | 25

    Raporda, yakıt kirliliği nedeniyle telafi edilemeyecek zararlar meydana geldiği ve etkisinin onlarca yıl devam edeceği belirtildi.

  • 3 Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı
    3 | 25

    Ana Yaşam Vakfı (AYVA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Refik Soyer, AYVA kurucuları Avukat Senih Özay ve Avukat Murat Fatih Ülkü'ye vekalet vererek Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 'zarar tespiti' davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı. 

  • 4 Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı
    4 | 25

    Bilirkişi heyetinin uzun ve detaylı incelemeleri sonucunda hazırlanarak mahkemeye sunulan bilirkişi raporu, avukatlar Senih Özay, Murat Fatih Ülkü, Ahu Tahmilci, Esra Kutlu ve azeteci Feyzi Hepşenkal tarafından Ilıca Plajı'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

  • 5 Bilirkişi Lady Tuana'dan sızan yakıtla ilgili raporunu hazırladı
    5 | 25

    75 BİN 484 METRİK TON FUEL-OIL DENİZE DÖKÜLMÜŞ

    Basın toplantısında bilirkişi raporu ile ilgili bilgi veren Avukat Senih Özay, bilirkişinin uzun bir çalışma sonucu oluşturduğu bilimsel raporu mahkemeye verdiğini belirterek, "Raporda, gemilerde kullanılan fueloilin, çevresel ortamlarda bulunması istenmeyen tehlikeli ve zararlı bir madde olduğu, ekosistem açısından kalıcı organik kirleticiler olarak adlandırılan en önemli kirleticilerden birisi olduğu belirtiliyor."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000