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Bilecik
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Yurttaki 'Atatürk fotoğrafı' tartışmasına KYK'dan inceleme

Bilecik'teki bir öğrenci yurdunda, Atatürk fotoğrafının indirilip yerine II. Abdülhamid Han fotoğrafının asılması iddiaları sonrası KYK'dan açıklama geldi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 19:32:41 Güncelleme: 19:39:26 AA

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, Bilecik'te bir öğrenci yurduna ilişkin bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Yurtta Atatürk Fotoğrafı Tartışması" konulu haberdeki hususa dair inceleme başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, KYK'ya bağlı olarak Bilecik'te faaliyet gösteren Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ile ilgili olarak bugün basına yansıyan "Yurtta Atatürk Fotoğrafı Tartışması" konulu haberdeki hususa dair inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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YURTTAKİ 'ATATÜRK FOTOĞRAFI' TARTIŞMASINA KYK'DAN İNCELEME