Yurttaki 'Atatürk fotoğrafı' tartışmasına KYK'dan inceleme

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü, Bilecik'te bir öğrenci yurduna ilişkin bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Yurtta Atatürk Fotoğrafı Tartışması" konulu haberdeki hususa dair inceleme başlatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, KYK'ya bağlı olarak Bilecik'te faaliyet gösteren Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ile ilgili olarak bugün basına yansıyan "Yurtta Atatürk Fotoğrafı Tartışması" konulu haberdeki hususa dair inceleme başlatıldığı kaydedildi.