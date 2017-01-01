26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır Ergani
GÜNDEM

Diyarbakır'da aileler uzun namlulu silahlarla çatıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde aralarında mera anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan iki aile uzun namlulu silahla çatıştı. Olayda 2 kişi öldü, 7 kişi ağır yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 19:37:47 Güncelleme: 21:13:36 HABERTURK.COM

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'ne bağlı Çayan ve Karşı Bağlar Köyü'nde ikamete eden iki aile arasında mera anlaşmazlığından dolayı daha önce kavga çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Murat Babacan'ın haberine göre, husumetli olan iki ailenin fertleri Ergani ilçesi Namık Kemal Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde karşı karşıya geldi. İki ailenin fertleri uzun namlulu silahlarla birbirlerine ateş etti. Silahlı çatışmada S.Ş., M.Ş., S.T., M.K., Ş.K., S.K., Ö.Ş., M.Ş. ve A.Ş. yaralandı.

Çatışma ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alıan yaralılardan Ş.K. ve Ö.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık durumları ağır olduğu belirtilen S.Ş., M.Ş., S.T., M.K. ve S.K., Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İki yaralının tedavi gördüğü Ergani Devlet Hastanesi'ne giden aile fertleri arasında arbede çıktı. Çevik kuvvet ve özel hareket polisleri hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken, acil servise girişler kontrollü yapılıyor.

Çatışmanın ardından polis tarafından yapılan operasyonda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 kişi yakalandı.

İki köyde jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da silahlı kavga
GÜNDEM

Dün barıştılar bugün yine çatıştılar! Yaralılar var
Savcılıktan HDP'li Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz
GÜNDEM

Savcılıktan HDP'li Nursel Aydoğan'ın tahliyesine ...
HDP'li Feleknas Uca serbest bırakıldı
GÜNDEM

HDP'li Feleknas Uca serbest bırakıldı
Diyarbakır'da inşaat çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı
GÜNDEM

İnşaat çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı
Diyarbakır'da PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı
GÜNDEM

Diyarbakır'da PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı
Diyarbakır Kulp'ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı
GÜNDEM

Diyarbakır'dan acı haber
1 yaşındaki Muhammed Emre'nin babası tarafından darp edilerek öldüğü ortaya çıktı
GÜNDEM

MİNİK EMRE'NİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ GERÇEK! 7 AY SONRA...
Diyarbakır'da aileler uzun namlulu silahlarla çatıştı: 2 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM

DİYARBAKIR KARIŞTI! UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÇATIŞTILAR, 2 ÖLÜ 7 YARALI
Düzce'de 10 yunus balığı karaya vurdu
GÜNDEM

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! HEMEN YETKİLİLERE HABER VERİLDİ
"Beyaz Show"daki "terör örgütü propagandası" davasında karar
GÜNDEM

"BEYAZ SHOW"DAKİ "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI" DAVASINDA KARAR
TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? 2017
GÜNDEM

TEOG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni
GÜNDEM

"ÇOK ŞAŞKIN, ÜZGÜN VE ACILIYIZ"