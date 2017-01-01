Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni

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Tiyatro oyuncusu Yüksel Haktan da "Acı haberi aldığımızda, içimizden 'Tuğçe, bize bunun bir oyun olduğunu söyle' diye geçirdik ama gerçek ortaya çıkınca acımız büyüdü. Çok dua ettik ama olmadı. Çok yetenekli, iyi kalpli, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, Tuğçe'yi asla unutmayacağız" diye konuştu.