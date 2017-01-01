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Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:23:25 DHA

  • 1 Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni
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    Ankara'da balkondan düşerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu 26 yaşındaki Tuğçe Şener'in cenazesi, annesinin isteği üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

  • 2 Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni
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    Bursa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu oyuncusu Tuğçe Şener, geçen 18 Nisan'da ziyaretine gittiği babası Zafer Şener'in Ankara'daki evinin 6'ncı kat balkonundan düşüp, ağır yaralandı. 

  • 3 Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni
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    Babası Zafer Şener ile kardeşi Buse Şener'in haber vermesiyle gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Şener, doktorların müdahalerine rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Şener'in ani ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

  • 4 Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni
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    Şener'in cenazesi, annesi Semiha Şener'in isteği üzerine, Bodrum'a gönderildi. Hayatının baharında yaşamını yitiren Şener için bugün Bitez Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

  • 5 Balkondan düşerek ölen genç oyuncu Tuğçe Şener'e cenaze töreni
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    Törene, Şener'in babası Zafer Şener ve kardeşi Buse Şener, Şener'in tiyatrocu arkadaşları, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nden okul arkadaşları ve çok sayıda Bodrumlu katıldı. Tansiyonu yükseldiği için tedaviye alınan anne Semiha Şener ise cenaze törenine getirilmedi. 

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