Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) 2. dönem ilk oturumu 26 Nisan'da gerçekleştirildi. Öğrenciler 27 Nisan'da girecekleri ikinci oturum sınavıyla 2017 TEOG maratonunu tamamlayacak. Peki 2017 TEOG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevabı...

TEOG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ortak sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul Sistemi’ne girilecek ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir.

Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra adaylara duyurulacak. Sınav sonuçları Haziran ayında adaylara açıklanacak.

TEOG'UN İKİNCİ OTURUMU 27 NİSAN'DA TAMAMLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu 26 Nisan'da gerçekleştirildi.

TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu saat 09.00'da başladı. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katıldı.

Sınavlar, yurt içinde 970 merkezde 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenleniyor. Sınavlarda yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de gerçekleşti. Teneffüs araları ise 30 dakika olarak belirlendi. Öğrenciler, ilk oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavına girdi.

Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olunacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak. TEOG'un ikinci oturumu ise yarın gerçekleştirilecek sınavla tamamlanacak.

SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.