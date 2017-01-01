Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından uygulanan 2017 2. dönem TEOG sınavının ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavın ikinci oturumu yarın tamamlanacak. Sınava katılan öğrenciler, TEOG soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki TEOG soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

TEOG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2017

Sonuçları liseye geçiş için kullanılacak olan TEOG sınavının ikinci oturumu yarın tamamlanacak. Türkiye genelinde 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 8. sınıflara yönelik 2. dönem TEOG merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak. Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları, yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak" denildi.

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Nisan tarihlerinde öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınav olacak ve aldıkları puanla lise yerleşimini sağlayacak. Sınavların ardından öğrenciler TEOG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, TEOG sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak. Sınavların Haziran ayının hangi gününde açıklanacağı ise henüz açıklanmış değil.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarının duyurulduğu platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. TEOG sınav sonuçları belli olduğunda EBA üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor ve öğrenciler EBA şifreleriyle sisteme giriş yaparak TEOG sınav sonuçları dahil olmak üzere aynı zamanda TEOG soru ve cevaplarına da erişebiliyor.

TEOG MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrencilere, 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri mazeret sınavlarına girmelerine olanak sağlanacak. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı EBA'nın internet sitesi üzerinden açıklanacak...

28 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde 8. sınıf öğrencilerinin gireceği TEOG nedeniyle, sınava girmeyecek olan 8. sınıftan düşük olan öğrencilere okullar 2 gün tatil olacak. Öğrenciler şimdi de 28 Nisan Cuma okullar tatil mi? diye merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle herhangi bir tatil açıklaması olmadığı takdirde 28 Nisan Cuma günü okullarda eğitim devam edecek.

27-28 NİSAN OKULLAR TATİL OLACAK

27 Nisan ve 28 Nisan'da tamamlanacak olan TEOG sınavlarına katılacak olan 8. sınıf öğrencilerinin, sınav boyunca herhangi bir gürültüye maruz kalmamaları için 27-28 Nisan tarihleri 8. sınıf olmayan tüm öğrencilere tatil olacak.

2 gün boyunca tatil yapacak olan öğrenciler, 28 Nisan Cuma günü tatil edilmediği takdirde eğitimlerine devam edecekler. TEOG sınavlarının yapıldığı günler tatil olacak ancak Cuma günü de bu tatile dahil edilirse, öğrenciler toplamda 5 gün tatil yapmış olacaklar.