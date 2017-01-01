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Tokat Reşadiye'de kuş gribi alarmı

Doğantepe köyü karantina altına alınarak 90 tavuk itlaf edildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 22:28:55 Güncelleme: 27 Nisan 2017 Perşembe, 00:09:10 İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde kuş gribi virüsü tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Doğantepe köyünde ölen bir tavuğun İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yaptırılan incelemede, tavuk ölümüne kuş gribi virüsünün neden olduğu tespit edildi.

Samsun Hayvan Araştırma Hastanesi'nde yapılan tespitin ardından köye giden ekipler, köyü karantina altına alarak 90 tavuğu itlaf etti.

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