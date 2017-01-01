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Uğur Kurt'un anne ve babası: Umudumuz sayın Cumhurbaşkanı'nda

İstanbul Okmeydanı Cemevi’nin avlusunda başından vurularak öldürülen Uğur Kurt’un annesi, oğlunun ölümü sonrası meme kanseri oldu. Babaya da mide kanseri teşhisi konuldu. Güllünaz ve Kemal Kurt, evlat acısıyla hasta olduklarını söyleyerek çocuklarının ölümüne neden olan polise verilen 1 yıl 8 aylık hapsin 12 bin TL para cezasına çevrilmesine tepki gösterdi: “Adalete güveniyorduk, olmadı. Davayı AİHM’ye götüreceğiz”

27 Nisan 2017 Perşembe, 02:10:56 Güncelleme: 02:16:55 HABERTURK.COM

İstanbul Okmeydanı’nda bir yakınının cenazesi için cemevi avlusunda beklerken başından vurulan Uğur Kurt’un ölümüne yol açan polisin aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasının 12 bin TL para cezasına çevrilmesine, ailesi isyan etti. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Kurt’un ölümünden 1 yıl sonra meme kanserine yakalanan anne Güllünaz’dan sonra 2 ay önce de baba Kemal Kurt’a mide kanseri teşhisi konuldu.

Mahkemenin verdiği kararın ertesi günü evlerinde Habertürk’e konuşan Kurt’un 66 yaşındaki babası Kemal Kurt, “Polis hak ettiği cezayı alsaydı da bizim de içimiz serinleseydi. Bize yazık değil mi?” dedi. “Oğlumun kapıdaki kedi kadar değeri yokmuş” ifadesini kullanan acılı baba; “12 bin TL para nedir ya? Bırakın hapis yatsın. O polis 1 kişiyi değil, 3 kişiyi birden öldürdü. Bir ocağı söndürdü. Bir Uğur’umun oğluna bakıp ağlıyorum, bir torunumun annesine bakıp ağlıyorum. Biz nasıl ağlıyorsak onların ana babası da ağlasın” diye konuştu. Evlat acısından hasta olup yataklara düştüğünü anlatan Kemal Kurt, şunları söyledi:

“Bu karar bizi iyice perişan etti. Benim oğlum bir polisi vurmuş olsaydı idam etmişlerdi. Benim oğlumu vuran polis neden cezaevinde yatmadı. Adalete güveniyorduk, o da olmadı. Şimdi Allah’a havale ediyorum ama davanın peşini bırakmıyorum.”

‘KIRMADIĞIM SAATTEN YARGILANIYORUM’

Uğur Kurt’un annesi Güllünaz Kurt ise 5 yaşındaki torunu Kemal’in hâlâ babasına ne olduğunu bilmediğini kaydetti ve “Bize ‘Herkesin babası işten eve geliyor, benim babam niye gelmiyor, ne zaman gelecek?’ diye sorup duruyor. Sürekli geçiştiriyoruz. 5 yaşında bir çocuğa babası- nın öldürüldüğünü nasıl söyleyelim?” diyerek karara isyan etti. Mahkeme kararını açıklayınca şok olduklarını ifade eden anne, şunları dedi:

“Madem eşit durmayacaktı, adaletin sembolü olarak o teraziyi niye astılar? Karşı taraf kırmadığım halde bir saatin peşine düştü. Beni kırılmayan saat için dava ettiler. Ben o saat yüzünden yargılanıyorum da benim oğlumun katili niye serbest dolaşıyor? Oğlum teröre mi karışmıştı, suçu neydi? Cenaze sahiplerine yardıma gitmişti. Benim evladımı 12 bin TL’ye satmasınlar.”

‘CUMHURBAŞKANI’NA GÜVENİYORUZ’

Adalet yerini buluncaya kadar davanın peşini bırakmayacaklarını söyleyen Kemal Kurt, “Şimdi bir umudumuz da Sayın Cumhurbaşkanı’nda. Bize ‘Arkanızdayım’ demişti. Bana el uzatacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı’na güveniyor, o eli uzatmasını bekliyoruz” dedi.

Uğur Kurt’un ailesi, 5 yaşındaki Kemal Kurt’a babasının öldüğünü söyleyemediklerini, gerçeği psikolog eşliğinde anlatacaklarını da sözlerine ekledi.

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