Milyonlarca lirayı ailesinin hesabına geçiren Billur Fenerci ABD'ye kaçmıştı!

Bir dönem Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından olan Alfa Menkul Değerler’de genel müdür asistanlığı yapan ve 2003’te bugünün parasıyla milyonlarca lirayı ailesinin hesabına geçirdikten sonra ABD’ye kaçan Billur Fenerci, 10 yıl sonra 555 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Billur Fenerci, 1996-2003 yılları arasında çalıştığı şirkette eşi Oğuzhan Fenerci ile annesi Okşan Alemdar ve babası Babür Alemdar’ın adına hesap açtı. Diğer müşteri hesaplarındaki paraları eşi ile anne-babasının hesaplarına aktaran Fenerci’nin şirketin en büyük müşterilerinden biri olan Enka Holding’in ortağı Ayşe Verda Gülçelik ile Ayşegül Karadeniz’in hesabını büyük ölçüde boşalttığı belirlendi.

13 Ocak 2003’te izinsiz işe gelmeyen Billur Fenerci’nin, eşi ve kızı ile birlikte New York’a kaçtığı ortaya çıktı. Müşterilerin şikâyeti üzerine haklarında dava açılan Billur Fenerci ve eşi Oğuzhan Fenerci için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Alfa Menkul Değerler şirketi, müşterilerine 423 bin TL tazminat ödedi.

SPK, şirketin faaliyetini 2 ay geçici olarak durdurdu. Alfa şirketi, Billur Fenerci, babası Babür Alemdar, eşi Oğuzhan Fenerci, annesi Okşan Alemdar, kardeşi Volkan Alemdar ve Mustafa Babür Alemdar’a 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Dava devam ederken 2007’de Okşan Alemdar, 2013’te ise Babür Alemdar öldü. Alfa Menkul Değerler 2010’da mahkeme kararıyla iflas etti. 10 yıl sonra önceki gün Alfa Menkul Değerler’in açtığı tazminat davasında karar alan mahkeme, Billur Fenerci ile eşi Oğuzhan Fenerci ve ölen anne-babasının mirasçısı Volkan Alemdar’ın 555 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Fenerci ailesinin hâlâ ABD’de olduğu bildirildi.