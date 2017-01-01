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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (27 Nisan 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 27 Nisan 2017 Perşembe günü operasyon haberleri

27 Nisan 2017 Perşembe, 08:47:43 Güncelleme: 09:14:05

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 27 Nisan 2017 Perşembe günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURSA'DA 5 ESKİ EMNİYET PERSONELİ VE ONLARIN YAKINLARI 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 eski emniyet personeli ile onların yakını 9 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen 5 emniyet personeli ve onların yakını 9 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, toplam 14 kişi, 18 Nisan tarihinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. (İHA)

ANTALYA'DA 175, MUĞLA'DA 45, BURDUR'DA 31 VE ISPARTA'DA 51 EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBU AÇIĞA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 302 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Antalya'da 175, Muğla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yurt genelinde 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubunun, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmişti. (AA)

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