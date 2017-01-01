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AK Parti ve MHP’li üyeler AKPM Genel Kurulu'na katılmayacak

AKPM'nin Türkiye kararına tepki olarak AK Parti ve MHP'li üyeler genel kurul çalışmalarına katılmayacak, CHP’li ve HDP’li üyelerin ise, çalışmalara katılmaya devam edeceği öğrenildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:08:53 Güncelleme: 09:13:23 AA

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’ye ilişkin ‘siyasi denetim’ kararına tepkiler sürüyor. AKPM Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, delegasyonun AK Partili ve MHP’li üyelerinin genel kurul çalışmalarına katılmama kararı aldığını açıkladı.

“AKPM 25 Nisan 2017 tarihli oturumunda skandal bir karar almıştır. Türk heyeti başkanı olarak bu kararı şiddetle kınıyorum. Türkiye’nin AKPM’de denetim sürecine alınması kararını son derece yanlış buluyor ve reddediyorum” diyen Küçükcan, şöyle devam etti:

“Genel kurulda kabul edilen rapor, Türkiye’nin egemenlik haklarına müdahale eden maddeler içeriyor. Bu karar teröristleri ve darbecileri cesaretlendiren bir karardır. Darbe teşebbüsünde bulunan ve Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen, TBMM’yi bombalayan FETÖ’ye ‘Terör örgütü’ diyemeyen, PKK’yı tehdit görmeyen, hendek kazanları ve şiddeti övenleri masumlaştıran AKPM kararı, bir akıl tutulmasının sonucudur. AKPM, aldığı bu kararla Türkiye’de terör saldırılarında şehit olanları, gazileri, öksüz kalanları, FETÖ darbe girişimini, Meclis’in bombalanmasını, Cumhurbaşkanı’mıza suikast girişimini umursamadığını göstermiştir. AKPM’den beklentimiz, siyasi mülahazalar içeren kararın bir an önce düzeltilmesine yönelik girişimlerin başlatılmasıdır.”

CHP VE HDP'Lİ ÜYELER KATILMAYA DEVAM EDECEK

Bu arada, 10 AK Parti, 5 CHP, 2 HDP ve 1 MHP’li vekilden oluşan AKPM Türk Delegasyonu’nun CHP’li ve HDP’li üyelerinin genel kurul çalışmalarına katılmaya devam edeceği öğrenildi.

 

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