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Bakan Soylu'dan 'uyuşturucuyla mücadele' açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekerek "Ha dağda elinde kalaşnikof olan terörist, ha şehirde elinde hapla, uyuşturucu paketleriyle okulların çevresinde gezen torbacı. İkisi de bizim için aynı derecede tehlikelidir" dedi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:59:05 Güncelleme: 10:28:26 İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, "Eğer siz dünyanın bir bölgesi için bir zehrin yayılmasına göz yumarsanız, mutlaka ama mutlaka bunun ucu size bir şekilde dokunacaktır. Avrupa hayalperestlikten vazgeçmeli, uyuşturucuyla mücadele normlarını yeniden gözden geçirmelidir" dedi.

"ACIMASIZ OLACAĞIZ"

"Uyuşturucu meselesinde hem takipçi olacağız ama şunu söylemek istiyorum ki acımasız olacağız" diyen Soylu, dünyanın herhangi bir yerinde kötülük ve bir suç varsa, hiçbir ülkenin bundan kendisini tamamen koruyamayacağını ifade etti.

"AVRUPA HAYALPERESTLİKTEN VAZGEÇMELİ"

Bir ülkede terör varsa, bunun diğer ülkelere de sıçrayacağını dile getiren Soylu, "Avrupa'da patlayan bombaları, yaşanan terör hadiselerini hepimiz görüyoruz. Fransa bir olağanüstü hal ilan etti, 2015'ten beri hala yürürlükte. Diğer ülkelerde de benzer hadiseler oluyor. Keza iklim değişiklikleri, aynı zamanda çevre kirliliği; hiçbir ülke küresel ısınmadan kendisini arındıramıyor. Uyuşturucu da bunun gibidir. Eğer siz dünyanın bir bölgesi için bir zehrin yayılmasına göz yumarsanız, mutlaka ama mutlaka bunun ucu size bir şekilde dokunacaktır. Avrupa hayalperestlikten vazgeçmeli, uyuşturucuyla mücadele normlarını yeniden gözden geçirmelidir. Uyuşturucuyla mücadele standartlarını, küresel gerçekleri göz önünde bulundurarak yeniden belirlemelidir" diye konuştu.

"HA DAĞDA ELİNDE KALAŞNİKOF OLAN TERÖSİST, HA OKULLARIN ÇEVRESİNDE GEZEN TORBACI..."

Türkiye'nin uyuşturucuyla ilgili tavrını defalarca ifade ettiğini belirten Soylu, "Türkiye bugün eş zamanlı olarak PKK, DEAŞ, YPG, PYD, KCK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele halindedir. Bu saydığım örgütler bizim için ne anlam ifade ediyorsa, adi bir uyuşturucu satıcısı da bizim için aynıdır. Ha dağda elinde kalaşnikof olan terörist, ha şehirde elinde hapla, uyuşturucu paketleriyle okulların çevresinde gezen torbacı. İkisi de bizim için aynı derecede tehlikelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadeledeki kararlılığın aynısını uyuşturucuyla mücadelede de göstermektedir ve göstermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu tehdidinin engellenmesi amacıyla devletin ciddi bir gayret içinde olduğunu söyleyen Soylu, bu noktada yeni tedbirlerin hayata geçirildiğine dikkat çekti. Devlette en önemli işlerden birisinin kurumlar arası koordinasyonu ve iletişimi tesis edebilmek olduğunu belirten Soylu, "Bakanlığımızda Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu, Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu ve Uyuşturucuyla Mücadele Teknik Kurulu oluşturuldu. Bunların yanı sıra illerimizde Uyuşturucu Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve esasları teker teker belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele yöntemlerine değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Daha önce Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı altında şube müdürlüğü düzeyinde yürütülen mücadelemiz, 2015 yılında bakanlığımızca Emniyet Genel Müdürlüğü altında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kurularak daire başkanlığı seviyesine çıkarılmıştır. Bu sayede hem teknik kapasitesi, hem personel yapısı, hem de dünyayı takip etme, yeni uyuşturuculardan haberdar olabilme ve tedbir alabilme imkanları geliştirilmiştir. Yine sokak satıcıları konusu da ayrı bir mücadele sahası olarak belirlenmiş ve uyuşturucunun sokakta bulunabilirliği ve satılabilirliğini önleme adına yeni tedbirler ve yöntemler geliştirilmiştir."

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