Özel harekat polisi olmak isteyen adaylar için POMEM başvuruları yarın bitiyor. Özel harekat adayları, başvuru tarihine son 1 gün kala başvurularını sürdürüyor. Peki PÖH sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvurusu nasıl yapılır? Özel hareket PÖH başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

PÖH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir yanda PÖH başvurusu için işlemlerini sürdüren adaylar yer alırken, diğer yandan da PÖH sözlü mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı bekleyişte. PÖH sözlü mülakat sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mülakatlar bitti, son düzenlemeler yapılıyor, çok yakın zamanda sonuçlar açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamadan yola çıkan Polis Özel Harekat adayları, sonuçların yakın bir tarihte açıklanmasını bekliyor.

PÖH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

POMEM sınavına yapılacak başvurular, internet üzerinden yapılmaktadır. Adaylar, 28 Nisan saat 17:00'a kadar POMEM internet sitesi olan https://sinav.pa.edu.tr adresinden e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler.

PÖH BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Giriş yapıldıktan sonra ilgili bilgilerin başvuru ekranında doldurulmasıyla başvuru işlemi tamamlanmış olacak.

PÖH BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Normal şartlarda PÖH başvurusu 3 Nisan 2017 tarihinde başlamış ve 14 Nisan 2017 tarihinde sonlanacaktı. Ancak ülkemizde 16 Nisan tarihinde yapılan Türkiye anayasa değişikliği referandumu nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı başvuru yapamayan adaylar, başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin yoğun istekte bulundu. Durumu değerlendiren EGM, başvuru sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar aldı ve başvurular 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatıldı.

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2017 yılı 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.

Ancak, ülkemizde yapılacak olan referandum oylaması nedeniyle oluşan hareketlilikten dolayı bazı adayların ön başvuru işlemlerini gerçekleştirememesi ve başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur."

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Sınav Giriş Belgesi,

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.