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Niğde'de kuş gribi şüphesi

Tedbir amacıyla kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavuklarla temas eden aileye ve kasabada bulanan vatandaşlara ilaç verildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:19:56 Güncelleme: 10:33:04 İHA

Niğde'nin merkeze bağlı Sazlıca beldesinde tavuk ölümleri görülmesi nedeniyle 'Kuş Gribi' şüphesiyle beldede bulunan tüm tavuklar toplandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri beldeye giriş çıkış yapan araçları dezenfekte ediyor.

Beldede bir vatandaş, 100'e yakın tavuğunun ölümü üzerine durumu Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne telefonla bildirdi. İhbar üzerine ekipler telef olan tavuklardan numune aldı. Tedbir amacıyla da kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavuklarla temas eden aileye ve kasabada bulanan vatandaşlara ilaç verildi. Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma, Sağlık ekipleri ve Sazlıca Belediyesi ekipleri tarafından kuş gribi şüphesi ile kasabada bulunan bütün tavuklar ilaçlanarak toplandı.

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