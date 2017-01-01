27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar

Polis güvenlik kameralarından tespit ettiği 18- 20 yaşlarındaki şüphelileri aramaya başladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:07:03 Güncelleme: 11:08:14 DHA

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde camiden çıkarak evine giden 81 yaşındaki Sebahattin Ayeş, 3 kişinin saldırısına uğradı. 'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğiz' diyen saldırganlar tarafından dövülen Ayeş'in 2 kolu kırıldı, sol gözünde morluk oluştu.

Olay, 23 Nisan'da Ulus Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Yatsı namazını kıldıktan sonra evine dönmek için yola çıkan 5 çocuk babası Sebahattin Ayeş, iddiaya göre gece karanlığında 3 gencin saldırısına uğradı. Dövülen ve yere düşünce 2 kolu kırılan Ayeş, götürüldüğü hastanede tedavisi yapılıp taburcu edildi. Osmaniye'deki çocuklarının yanına giden Sabahattin Ayeş, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis güvenlik kameralarından tespit ettiği 18- 20 yaşlarındaki şüphelileri aramaya başladı.



'AİLEMİZE LAF ETMİŞSİN' DEYİP VURMUŞ

Saldırganların cezalarını çekmesini istediğini belirten Sebahattin Ayeş şunları söyledi:

"Camiden çıkıp eve giderken bir kişi arkamdan vurdu. Yere düştüm, 'Sen bizim ailemize laf etmişsin, seni öldüreceğim' dedi. Saldırgan 18- 19 yaşlarında ve yanında da 2 erkek daha vardı, onlar bana vurmadı. Havanın karanlık olmasından dolayı yüzlerini göremedim. Hastane yakın olduğu için yürüyerek gittim. Tedavim yapıldı, 2 kolumda kırık olduğu için alçıya alındı. Beni döverek tehditte bulunan saldırganlardan şikayetçiyim."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana'da bin polisle uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM

Adana'da gündüz vakti baskın! Neye uğradıklarını ...
Adana'da Arapça tabelalar kaldırıldı
GÜNDEM

Tabela operasyonu! Bir bir söktüler
Adana'da fuhuş operasyonu
GÜNDEM

Evinde fuhuş yapılırken yakalandı! "Ben bunları ...
Adana'da erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölü'ne atladı
GÜNDEM

"Ben evin tek erkek çocuğuyum, benim başımı yakmayın"
Adana'da karısını bıçaklayıp ölümünü izleyen koca tutuklandı
GÜNDEM

Korkunç! "Sabaha kadar başucunda ölmesini bekledim"
Adana'da çocuk parkından uyuşturucu fışkırdı
GÜNDEM

Çocuk parkından fışkırdı! Polis bile şaşkına döndü
Adana'da motosiklet hırsızı böyle yakalandı
GÜNDEM

MOTOSİKLETLERİN SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRENLER TELEFONA SARILDI!
İzmit'te otobüste tacizde bulunan kişi böyle görüntülendi
GÜNDEM

OTOBÜSTE İĞRENÇ OLAY! GENÇ KADIN BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ
Ardahan'da yüzlerce kişi 'Rus General' tabutunu görmeye koştu
GÜNDEM

YÜZLERCE KİŞİ ORAYA KOŞMUŞTU! TABUTTAKİ GENERAL O MU?
Yalova'da bir kişi çarptığı genci araziye atıp kaçtı
GÜNDEM

BU ACININ TARİFİ YOK! YOL KENARINDA BULDULAR
Adana'da yaşlı adama saldırıp kollarını kırdılar
GÜNDEM

YAŞLI ADAMA SALDIRIP KOLLARINI KIRDILAR
Kastamonu'da bir kişi eşi öldükten 40 gün sonra intihar etti
GÜNDEM

ACI HABERLER 40 GÜN ARAYLA GELDİ!