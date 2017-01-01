Taksim'de 1 Mayıs için güvenlik önlemi

Taksim'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için güvenlik önlemi hazırlıkları başladı. Demir bariyerler, sabah saatlerinde kamyonla Taksim'e taşınmaya başlandı. Güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerin önümüzdeki günlerde, yerleştirilmesi bekleniyor.

KUTLAMALAR BAKIRKÖY'DE

DİSK başta olmak üzere bazı sendikalar, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını istiyordu. Görüşmeler sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağını açıklamıştı.