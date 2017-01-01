27 NİSAN 2017
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Reza Zarrab
GÜNDEM

Reza Zarrab'ın yalı davasında bilirkişi raporu: Yıkılsın

Raporda, Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket edildiği belirtilerek, yapıdaki imar mevzuatına aykırı kısımların yıktırılması yönünde kanaat dile getirildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:08:38 Güncelleme: 15:23:33

İstanbul Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş Zarrab ve bu işleri yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu okundu. Raporda, şüphelilerin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket ettikleri belirtilerek, yapıdaki imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması kanaatinde olunduğu ifade edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz celse Rıza Zarrab'ın savunmasının alınamaması nedeniyle Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in davası ayrılmıştı. Ayrılan dosya yönünden yargılanmasına başlanan Gündeş ve Gökdemir'in davasında mahkeme, celse arasında yalılarda keşif yapıldığını ve buna ilişkin raporun dosyaya geldiğini belirtti.

"KANUNA AYKIRI HAREKET ETTİLER"

Sanat tarihçisi, inşaat yüksek mühendisi ve yüksek restoratör tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, İstanbul Boğazı'nın yalılarının bulunduğu kıyı şeridinin özgün bir mimari ve tarihi kimliğe sahip yasa ve kanunlar ile koruma altına alınmış özel bir alan olduğu belirtildi. Bu yalılarda yapılacak restorasyonun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca incelenip onaylanacak restorasyon projelerine uygun olması gerektiği vurgulanan raporda, Gündeş ve Zarrab'ın bu kurala uymadığı anlatıldı.

HER KATA ASANSÖR YAPILMIŞ

Küçük onarımlar için geçerli olan izinle yalılarda her kata asansör ve ilave yapı bloğu yapıldığı, parseldeki binaların izinsiz olarak birleştirildiği kaydedilen raporda, yalıların birçok noktasında restorasyon projesine aykırı olarak değişimler yapıldığı belirtildi. Binanın özgün cephe mimarisinin değiştirilerek tamamen yeni bir yapı oluşturulduğu, ölçülerin dışına çıkılarak denize doğru genişletildiği anlatılan raporda, yapının onaylı projesine uygun hale getirilmesi gerektiği anlatıldı.
Bilirkişilerin hazırladığı raporun sonuç bölümünde ise şüpheliler Gündeş, Zarrab ve Gökdemir'in 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı hareket ettikleri belirtilerek yapıdaki imar mevzuatına aykırı kısımlarının yıktırılması kanaatinde olunduğu ifade edildi. Duruşma, avukatların rapora karşı beyanda bulunması için ertelendi.

"YALI DİĞERLERİNE GÖRE YÜKSELTİLMİŞ"

Rıza Sarraf'ın yargılanmasının devam ettiği davada ise yalının eski sahiplerinden Fatma Sema Küçüköz tanık olarak dinlenildi. Sağlık sorunları nedeniyle yalının tadilatını tamamlayamadan sattığını ifade eden Küçüköz, "Reza Razzab adına kayıtlı olan yerin, Zarrab'tan önceki malikine bu yeri devreden kişiyim. Ben yalıyı aldığımda harabe vaziyetteydi. Bu nedenle mimar Erdem beyle bu iş için anlaştım. Anıtlar Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinler alındı, harabe yapı yıkılarak aslına uygun şekilde baştan yapılmaya başlandı. Asansör yoktu. Projemizde, benim rahatsızlığım nedeniyle bir asansör boşluğu vardı. Sadece duvarları çıkılmış vaziyette sıvası dahi yapılmadan devretmiştim. Benden sonra yapılan işlemleri bilmiyorum. Bahsettiğim 3 yalı hemen hemen aynı yükseklikteydi. Sonradan basından gördüğüm resimlerden yalının diğerlerine göre yükseltimiş olduğunu gördüm" dedi.

Duruşma, Zarrab'ın ABD'de tutuklu olması nedeniyle savunmasının istinabe yoluyla alınabilmesi için ertelendi.

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