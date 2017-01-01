Gizem Bulut davasına 34 yıl hapis

Manisa'dan Eskişehir'e gelerek eşi Gizem Bulut'u öldüren ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yaralayan sanık Ümit B., 34 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Ümit B'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Ümit U., olayda yaralanan Ramazan A. ile avukatlar katıldı. Sanık Ümit B, görülen son duruşmada, eşini öldürmek için Eskişehir'e gelmediğini ileri sürerek, "Barışmak için gittim oraya. Korku ile çıkardığım silahı, eşimin elini atması sonrasında ateş etti. Aşağıya indim aklıma Ramazan geldi. Çalıştığı yere gittim. Konuşurken, elini beline atınca rastgele ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Son duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı eşi Gizem Bulut'u öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıl, Ramazan A.'yı yaraladığı gerekçesiyle 13 yıl 6 ay ve ruhsatsız silah taşıdığından ötürü 1 yıl hapse mahkum etti.

KİRALADIĞI OTOMOBİLLE ESKİŞEHİR'E GİTTİ

Olay, iddiaya göre, Gizem Bulut, yaşadığı Manisa'dan 2 ay önce sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan A. ile birlikte Eskişehir'e geldi. Eskişehir Çamlıca Mahallesi'nde kalmaya başlayan Ramazan A. ile Gizem Bulut'un yerini öğrenen koca Ümit B. ise, Manisa'dan kiraladığı otomobille Eskişehir'e geldi. Ümit B., adresini öğrendiği eşini Çamlıca Mahallesi'ndeki ikamette tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından evden çıkan Ümit B., daha sonra evin yakınlarında çalıştığı kahvenin önüne çıkan Ramazan A.'yı da başından ve karnından vurup kaçtı. Ümit B., olayın ardından polisler tarafından yakalandı.