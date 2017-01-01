İstanbul Üsküdar'daki Burhaniye Metrobüs durağı uzun merdivenleri ile yolculara büyük sıkıntı yaşatıyor.
Toplu ulaşımın önemli bir yükünü omuzlayan Metrobüs'ün Burhaniye durağındaki merdivenler yaşlı ve engellilere zor anlar yaşatıyor.
Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda engelli rampasının olmadığı uzun merdivenler dikkat çekiyor.
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YORUMLAR 3
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Misafir 4 dakika önceYürüyen merdiven yapılsınmı? Yürümekten neden korkuyor o video çeken vatandaş fazla adım atmak çokmu yormuş kendisini00
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Misafir 17 dakika önce15 Temmuz Şehitler Köprüsü beylerbeyi bey bostanı sokağına inen merdivenlerde aynı durumda.in in bitmiyor.00
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Misafir 20 dakika öncekestirme yol var iken neden bilinçli şekilde oranın videosunu almış hemen yan yoldan gecebiliyor.00
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