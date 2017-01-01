İstanbul Üsküdar'daki Burhaniye Metrobüs durağı uzun merdivenleri ile yolculara büyük sıkıntı yaşatıyor.

Toplu ulaşımın önemli bir yükünü omuzlayan Metrobüs'ün Burhaniye durağındaki merdivenler yaşlı ve engellilere zor anlar yaşatıyor.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda engelli rampasının olmadığı uzun merdivenler dikkat çekiyor.

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