27 NİSAN 2017
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Metrobüs durağı merdivenler
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Burhaniye Metrobüs durağının çile merdivenleri!

Burhaniye Metrobüs durağını kullanmak isteyen yolcuların en büyük sorunu durağa ulaşmak için kullandıkları merdivenler

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:51:29 Güncelleme: 16:09:13 HABERTURK.COM

İstanbul Üsküdar'daki Burhaniye Metrobüs durağı uzun merdivenleri ile yolculara büyük sıkıntı yaşatıyor.

Toplu ulaşımın önemli bir yükünü omuzlayan Metrobüs'ün Burhaniye durağındaki merdivenler yaşlı ve engellilere zor anlar yaşatıyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    Yürüyen merdiven yapılsınmı? Yürümekten neden korkuyor o video çeken vatandaş fazla adım atmak çokmu yormuş kendisini
  • Misafir 17 dakika önce
    15 Temmuz Şehitler Köprüsü beylerbeyi bey bostanı sokağına inen merdivenlerde aynı durumda.in in bitmiyor.
  • Misafir 20 dakika önce
    kestirme yol var iken neden bilinçli şekilde oranın videosunu almış hemen yan yoldan gecebiliyor.
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