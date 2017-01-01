Adalet Bakanlığı'ndan CHP'li vekilin iddiasına yanıt

Adalet Bakanlığı'ndan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddiasına ilişkin yapılan açıklamada "Avukatlık mesleğinden adli ve idari yargı hâkim adaylığına geçiş sınavları tamamen mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcılığı ile idari yargı hakimliği sınavına giriş şartlarını taşıyanlar arasından ÖSYM tarafından yazılı yarışma sınavı yapılmış, yazılı yarışma sınavını kazananlardan kanunda öngörülen sayıda aday mülakat sınavına çağrılırken, mülakat sınavında başarılı olanların sonuçları ilan edilmiştir. Mülakat sonucunda yapılan değerlendirmeler kanunun öngördüğü esaslara göre yapılmıştır. Sınava katılanların siyasi görüşleri ve eğilimleri değil sadece kanunun öngördüğü esaslara göre değerlendirmeler yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.



"TAMAMEN ASPARAGASTIR"

Açıklamada "Yapılan mülakat sonuçlarına göre Avukatlık-Adli yargıda ve Avukatlık-İdari yargıda toplam 1343 kişi başarılı olmuştur. "900 hakim alındı" iddiası gerçek dışıdır. "900 hakim alındı 800'ü AKP'li çıktı" iddiası ise gerçekleri saptırmaya yönelik bir iftiradır. Ayrıca; iddia edildiği gibi "Hâkimlerin Adalet Bakanlığı tarafından gayrı resmi mülakata alındığı" iddiası tamamen asparagastır.Gerçek dışı iddiaların maksatlı olarak gündeme getirilmesi kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Bu iddiaların haber olarak yayınlanması da gazetecilik etik ve ahlak ilkeleri ile bağdaşmamaktadır" ifadelerine yer verildi.