27 NİSAN 2017
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Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:07:32 DHA

  • 1 Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi
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    "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sinem Koç'un yargılandığı davada, annesi Pervin Asmaz tanık olarak dinlendi.

  • 2 Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi
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    Anne Asmaz, "Kızım o kitabı okumamalıydı. Kitabın yazarı için 'Bu kadının yüzünden şeytan görüyorum' diyordu. Kızımın tedavi altına alınmasını istiyorum" dedi.

  • 3 Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi
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    İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran da duruşmada hazır bulundu.

  • 4 Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi
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    "ÖTEDEN BERİ İNSANLARDAN KAÇARDI"

    Duruşmada Sinem Koç'un annesi Pervin Asmaz tanık olarak dinlendi. "Yakınlarından binlerce kez özür diliyorum. Başsağlığı diliyorum" diyerek ifadesine başlayan Asmaz, kendisinin de Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Bozukluk) hastası olduğunu belirtti. Asmaz, "Kızım öteden beri insanlardan kaçardı. Uyku problemleri vardı.

  • 5 Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi
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    Son üç aydır 'Şeytan görüyorum. Ben artık ermişim. Allah'la konuşuyorum. Ben bir melek oldum' gibi sözler söylüyordu. 'Beynimi yuttum, anne gel filmimi çektirelim. Benim beynim yok' diyordu.

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