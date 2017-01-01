Beki İkala Erikli'nin katil zanlısı Sinem Koç'un annesi tanık olarak dinlendi

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"BİR KİTAP OKUDUĞUNU VE ETKİSİNDE KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ"



Sinem Koç'un tanık olarak dinlenen eski sevgilisi Metin Gönençler de olayla ilgili bir şey bilmediğini belirterek "Son görüştüğümüzde bir kitap okuduğunu ve onun etkisi altında kaldığını söylemişti.