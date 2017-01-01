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Mahmutbey'de strafor dolu kamyon alev alev yandı

Patlama nedeniyle 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:42:22 Güncelleme: 17:45:15 İHA

Mahmutbey Yolu Ordu Caddesi'nde içi strafor dolu bir kamyon alev alev yandı. İddiaya göre kamyonu kullanan şoför ile şantiyede çalıştığı öğrenilen bir işçinin 'Yanar mı yanmaz mı?' şakası kamyonu kül etti.

Olay, Bağcılar Mahmutbey Yolu Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre içi strafor dolu bir kamyonun şoförü ile şantiyede çalıştığı öğrenilen bir işçi straforlar yanar mı yanmaz mı iddiasına girdi. Edinilen bilgiye göre şahıslardan biri yaktığı çakmakla straforu tutuşturdu. Bu sırada kamyon içinde bulunan çok sayıda strafor kısa sürede alev aldı.

BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

Yangının büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada mazot deposu patladı. Patlama nedeniyle 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Olayı gören bir görgü tanığı, "İşyerinden çıktım, bayağı bir duman kapladığını gördüm. Ben de koşarak geldim, baktım araba yanıyormuş. O esnada arabanın mazot deposu patladı. Yer sallandı, biz de geri kaçtık" dedi.

Kamyonda meydana gelen yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra soğutma işlemi başlattı.










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