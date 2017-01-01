İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 15 Nisan'da Savur'da düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısının failinin Çeşme'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlı S.D'nin (17) Germiyan Mahallesi'nde bir restoranda çalıştığını tespit eden ekipler, iş yerine ait işçilerinin kaldığı barakaya operasyon düzenledi. Operasyonda S.D. gözaltına alındı. Bu arada, S.D'nin parmak izinin, Savur'da askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcıdakiyle eşleştiği öğrenildi.

Zanlı, Mardin'den gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

ZIRHLI ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMİŞTİ

Mardin'in Savur ilçesinde geçen yıl 15 Nisan'da meydana gelen olayda, yola döşenen el yapımı patlayıcının Taşlık ve Yazır köyleri arasında devriye görevi yürüten güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.