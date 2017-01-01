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Dün saat 18.00 sıralarında araç telsizi ile acil yardım çağrısında bulunan bir kişi, amatör telsizci Melih Bilgin ile irtibat sağlayarak, adının Ramazan Çelik olduğunu, Başköy Köyü, Baklabostan mevkisinde araçla uçuruma yuvarlandığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin de sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi.