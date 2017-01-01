27 NİSAN 2017
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Telsizden gelen yardım çağrısı sonrasında Karabük'te seferberlik

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:55:45 DHA

  • 1 Telsizden gelen yardım çağrısı sonrasında Karabük'te seferberlik
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    Karabük'te bir sürücü, telsizle irtibat kurduğu amatör telsizciye kaza yaptığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi. 

  • 2 Telsizden gelen yardım çağrısı sonrasında Karabük'te seferberlik
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    80'i komando 150 kişilik ekip arama çalışması başlatırken, helikopter ve insansız hava aracı da çalışmalarda kullanıldı. 

  • 3 Telsizden gelen yardım çağrısı sonrasında Karabük'te seferberlik
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    Yapılan çalışmalarda kaza yapan araç bulunamadı.

  • 4 Telsizden gelen yardım çağrısı sonrasında Karabük'te seferberlik
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    Dün saat 18.00 sıralarında araç telsizi ile acil yardım çağrısında bulunan bir kişi, amatör telsizci Melih Bilgin ile irtibat sağlayarak, adının Ramazan Çelik olduğunu, Başköy Köyü, Baklabostan mevkisinde araçla uçuruma yuvarlandığını, eşi ve çocuğunun hareketsiz olduğunu, kendisinin de sıkıştığını ileri sürerek yardım istedi.

  • 5 Telsizden gelen yardım çağrısı sonrasında Karabük'te seferberlik
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    Bir süre sonra telsiz irtibatı kesilirken Melih Bilgin, durumu jandarmaya bildirdi.

     

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