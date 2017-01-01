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Abdullah Gül'den AKPM'nin Türkiye kararıyla ilgili açıklama

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'yi yeniden siyasi denetim altına alma kararı sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili açıklama yaptı

27 Nisan 2017 Perşembe, 19:15:06 Güncelleme: 19:16:55 AA

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) kararını her şeye rağmen soğukkanlı bir şekilde değerlendirmek gerektiğini ifade ederek, "Türkiye’nin geleceği, halkımızın mutluluğu ve arzu edilen ekonomik büyüme seviyelerine yeniden ulaşabilmek için 15 Temmuz hain darbe girişiminin yarattığı psikolojik travmayı süratle üzerimizden atarak, ülkemizin demokrasi, hukuk ve insan hakları standartlarını evrensel kriterlere yaklaştıracak kapsamlı bir reform sürecine yeniden girilmesi gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Bu şekilde oluşturulacak özgürlükçü ve reformcu iklimin sadece ülkemizin sorunlarının çözümü için değil, bölgemizin güvenlik ve refah beklentilerinin karşılanmasına da katkı sağlayacağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül, internet sitesinde, AKPM'nin Türkiye'yi yeniden denetim sürecine alma yönündeki kararını değerlendirdi.

Karardan büyük üzüntü duyduğunu ve konunun soğukkanlı bir şekilde değerlendirilmesi ve kamuoyunda anlaşılması için bir süre beklemeyi tercih ettiğini ifade eden Gül, bu arada ilgili makamların da sorumlulukları icabı vermeleri gereken tepkileri ortaya koyduğunu vurguladı.

Gül, geniş Avrupa coğrafyasında demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ile hukukun üstünlüğünün tesisi ve korunması amacıyla kurulan AKPM'de, Refah Partisi ve Fazilet Partisi milletvekili olarak 10 yıl süreyle görev aldığını ve pek çok komitesinde aktif çalıştığını, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu bu teşkilatın Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında Avrupa’nın demokratik dönüşümünde ve gelişiminde oynadığı rolü bizzat gördüğünü ve yaşadığını anlattı.

Abdullah Gül, 1990’lı yıllarda terörle mücadele başta olmak üzere siyasi ve ekonomik pek çok krizle uğraşmak durumunda kaldığı için demokrasi, özgürlükler ve hukuk alanında sorunlar yaşayan Türkiye'nin 1996'da AKPM tarafından denetim sürecine alındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başbakan, Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığım AK Parti iktidarları sırasında siyasi, ekonomik ve hukuk alanlarında hayata geçirdiğimiz kapsamlı reform süreci neticesinde 2004'te denetim sürecinden çıkarıldığımız hatırlanacaktır. AK Parti'nin gerçekleştirdiği yapısal değişiklikler ve düzenlemeler AKPM’de taraflı tarafsız herkesin büyük desteğini almış ve nitekim ilk defa bir Türk milletvekili bugünkü Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 2010'da AKPM Başkanlığına seçilmişti."

Avrupa’da görülen çok marjinal ve aşırıcı siyasi akımların temsilcilerinin AKPM’de her daim olduğunu belirten Gül, şu görüşlere yer verdi:

"Hatta bunlar ön yargılarıyla hareket ederek Türkiye'ye karşı her zaman olumsuz tutumlar da sergilemişlerdir. Bununla birlikte, AK Parti mensubu bir milletvekilini başkan seçebilecek kadar açık fikirli ve yeri geldiğinde Türkiye'yi destekleyen ana akım siyasi partiler ve önemli şahsiyetler AKPM’de daima etkin olmuşlardır. Türkiye'nin AKPM serüvenini yakından bilen, bütün bu süreci bizzat yaşamış ve katkıda bulunmuş bir siyasetçi ve devlet adamı olarak AKPM’nin bu kararını her şeye rağmen soğukkanlı bir şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin geleceği, halkımızın mutluluğu ve arzu edilen ekonomik büyüme seviyelerine yeniden ulaşabilmek için 15 Temmuz hain darbe girişiminin yarattığı psikolojik travmayı süratle üzerimizden atarak, ülkemizin demokrasi, hukuk ve insan hakları standartlarını evrensel kriterlere yaklaştıracak kapsamlı bir reform sürecine yeniden girilmesi gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Bu şekilde oluşturulacak özgürlükçü ve reformcu iklimin sadece ülkemizin sorunlarının çözümü için değil, bölgemizin güvenlik ve refah beklentilerinin karşılanmasına da katkı sağlayacağını değerlendiriyorum."

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