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Cumhurbaşkanı Erdoğan: En hafif tabiriyle ayıptır

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde konuşan Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:06:33 Güncelleme: 20:35:00 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Kuruluşundan bu yana Anayasa Mahkemesi çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu sonrasında üye sayısı değişen AYM'nin yeni yapısının ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanla devlet arasındaki bağın adı adalettir. Bugün bir yerde güvenlik sorunu varsa, orada asıl sıkıntı adaletin olmayışıdır. Bir yerde sefalet, yoksulluk almış başını gitmişse, orada da asıl sorun, adaletin işleyişindeki aksaklıklardır "

"Adalet duygusunun kaybolduğu bir yerde toplumsal bütünlüğü ayakta tutmak mümkün değildir. Herhangi bir yerde asayiş sağlandığı zaman ilk tesis edilen kurum adalet kurumudur. Terörle mücadeleyi kendi toplumunun güvenliği için hak görenlerin, sıra başkalarına geldiğinde farklı tavırlar içine girmesi adaletsizlik değil midir? Afrika'da açlıktan ölen çocuklarla, Batı'da obezite tehditi geçiren çocukları mukayese etme kolaylığına kaçmıyorum."

"Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti konusundaki kararlılığını 15 Temmuz'da ibra etmiş bir ülkedir. Türk milleti hür iradesiyle tercih yapmıştır. Herkes buna saygı göstermek zorundadır. Türkiye söz konusu olduğunda riyakarlıkta sınır tanımayanlardan adaleti zaten beklemiyoruz. Ama hiç değilse, kendi koydukları kurallara birazcık saygı göstermeyi ümit etmenin hakkımız olduğunu düşünüyorum."

"DENETİM SÜRECİNE ALINMAMIZ AYIPTIR"

"Fransa OHAL'de seçime gidince ses çıkarmayanların, üstelik bir darbe girişiminin ardından Türkiye de aynısını yaptı diye bizi denetim sürecine alması en hafif tabiriyle ayıptır. Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 46 dakika önce
    yürü be reis helal
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