Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümü toplantısında konuşuyor

"Kuruluşundan bu yana Anayasa Mahkemesi çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu sonrasında üye sayısı değişen AYM'nin yeni yapısının ülkemize, kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanla devlet arasındaki bağın adı adalettir. Bugün bir yerde güvenlik sorunu varsa, orada asıl sıkıntı adaletin olmayışıdır. Bir yerde sefalet, yoksulluk almış başını gitmişse, orada da asıl sorun, adaletin işleyişindeki aksaklıklardır "

"Adalet duygusunun kaybolduğu bir yerde toplumsal büyünlüğü ayakta tutmak mümkün değildir. Herhangi bir yerde asayiş sağlandığı zaman ilk tesis edilen kurum adalet kurumudur. Terörle mücadeleyi kendi toplumunun güvenliği için hak görenlerin, sıra başkalarına geldiğinde farklı tavırlar içine girmesi adaletsizlik değil midir? Afrika'da açlıktan ölen çocuklarla, Batı'da obezite tehditi geçiren çocukları mukayese etme kolaylığına kaçmıyorum."

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