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Eskişehir'de 14 yaşındaki kıza, üvey baba ve kardeşiyle öz kuzeni tecavüz etti

Genç kızın cinsel istismar olayını rehber öğretmenine anlatmasının ardından üvey baba tutuklanırken, üvey kardeşi serbest kaldı. Olayla ilgili gözaltına alınan kuzeninin ise sorgusu sürüyor...

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:48:51 Güncelleme: 23:05:29 DHA

Eskişehir'de 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğunun rehberlik öğretmenine, üvey babası, üvey kardeşi ve öz dayısının oğlu tarafından tecavüze uğradığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'nın İznik İlçesi'nde gözaltına alınan üvey baba Mesut G. tutuklanırken, üvey kardeşi Emre G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kütahya'da yakalanan kuzeni Metehan Y.'nin ise sorgulamasının devam ettiği ve daha sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

Eskişehir'de oturan ortaokul öğrencisi S.Y., önceki gün rehberlik öğretmenine yaşadığı korkunç gerçeği anlattı. S.Y. annesi Aynur Y.'nin, ilk evliliğini Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mesut G. ile yaptığını daha sonra boşanıp babasıyla evlendiğini söyledi.

Babasının psikolojik sorunları olduğunu ifade eden S.Y. annesinin yaz tatillerinde ve bayram tatillerinde kendisini boşandığı ilk eşinin evine gönderdiğini belirtip, "Annem beni 6 yaşından itibaren İznik'te oturan ilk eşi Mesut G.'nin evine gönderiyordu. Mesut G., 6 yaşından bu yana her İznik'e gittiğimde beni öpüp, tacizde bulunuyordu. Bunu aileme söyleyemedim. Daha sonra oğlu Emre G. de bana tacizde bulundu. Emre bir yıl önce tecavüz etti. Bunu öğrenen babası da benimle cinsel ilişkiye girdi. Karşı çıkınca 'Seni babana söyleyecğiz' diyerek tehditler yağdırdılar. Korkup iğrenç ilişkiyi kabul ediyordum. Ayrıca, Eskişehir'de yaşayan öz dayımın oğlu Metehan Y. de bana tecavüz etti" dedi.

Okul idaresi bu iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çocuk Şubesi'nde psikiyatri eşliğinde S.Y.'nin alınan ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatan polis, üvey baba Mesut G. ve oğlu 22 yaşındaki Emre G.'yi Bursa'nın İznik İlçesi'nde, kuzeni 20 yaşındaki Metehan Y.'yi ise Kütahya'da gözaltına alındı.

Eskişehir'e getirilen şüphelilerden sorgulamaları tamamlanan üvey baba ile oğlu adliyeye sevk edildi. Mesut G. tutuklanırken, Emre G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sorgulaması devam eden Metehan Y.'nin ise daha sonra adliyeye gönderileceği belirtildi.

Yaşanan bu olay sonrası savcılığın talimatı ile S.Y., Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi.

 

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