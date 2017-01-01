27 NİSAN 2017
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TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

27 Nisan 2017 Perşembe, 22:36:51 AA

  • 1 TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
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    Bolu'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

     

  • 2 TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
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    Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolundan Ankara istikametinde seyreden, sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR ile otomobil, Yukarısoku Mahallesi'ndeki viyadükte çarpıştı.

  • 3 TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
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    Çarpmanın ardından otomobilin üzerine devrilen TIR'ın çekici kısmı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükte asılı kaldı. 

  • 4 TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
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    Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre otomobildeki 1 kişi öldü.

     

  • 5 TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı
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    Viyadükte asılı kalan TIR'ın sürücüsü itfaiye ve AFAD ekiplerince, halat yardımıyla araçtan çıkarıldı. TIR sürücüsü ve yaralanan diğer 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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