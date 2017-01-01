TEM'de korkunç kaza! TIR asılı kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

Bolu'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolundan Ankara istikametinde seyreden, sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR ile otomobil, Yukarısoku Mahallesi'ndeki viyadükte çarpıştı.
Çarpmanın ardından otomobilin üzerine devrilen TIR'ın çekici kısmı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükte asılı kaldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre otomobildeki 1 kişi öldü.
Viyadükte asılı kalan TIR'ın sürücüsü itfaiye ve AFAD ekiplerince, halat yardımıyla araçtan çıkarıldı. TIR sürücüsü ve yaralanan diğer 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.