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Kaçak define kazısı sonu oldu

Bursa'da kaçak define kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Ali Ç. hayatını kaybetti

28 Nisan 2017 Cuma, 09:43:48 Güncelleme: 09:56:00 AA

Bursa'da define aramak için oğluyla kaçak kazı yaparken oluşan göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi yakınındaki ormanlık arazide Ali Ç. (57) ile oğlu Erdoğan Ç'nin (27) açtığı tünelde göçük oluştu.

Define ararken babasının toprak altında kaldığını gören Erdoğan Ç. durumu polise bildirdi.

30 DAKİKADA ÇIKARILDI

Ali Ç'nin kurtarılması için olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikada toprak altından yaralı çıkardığı Ali Ç, olay yerinde sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayı öğrenerek gelen Ali Ç'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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