TEM'de alarma geçiren kaza! AFAD gaz ölçümü yaptı

Sabah saatlerinde TEM otoyolu İzmit gişeleri bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan bir fabrikaya giden Barış Aslan yönetimindeki likit oksijen yüklü tanker, bağlantı yolunda virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, hafif yaralanan sürücü araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri aracın üzerine köpük sıkarak önlem aldı.

AFAD GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi olay yerine gelerek ortam gazı ölçümü yaptı. 112 Acil ekibi alnı kanayan sürücü Barış Aslan'ı sağlık kontrolünden geçirdi. 22.5 ton likit oksijen yüklü tankerin kaldırılması için olay yerine vinç istenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.