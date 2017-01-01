28 NİSAN 2017
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Marmaray'da 'yanlış anons' korkuttu

Marmaray'da peronların "acil" anonsuyla boşaltıldığı iddia edildi. Sosyal medyada korkuya neden olan anonsun sistem arızasından kaynaklandığı ortaya çıktı

28 Nisan 2017 Cuma, 11:26:46 Güncelleme: 12:04:27 HABERTURK.COM

Sosyal medyada korkuya neden olan "Marmaray'da peronlar 'acil' anonsuyla boşaltıldı' iddiasının sistemsel bir arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İddianın ardından HABERTURK.COM'un incelediği Marmaray'ın sitesinde "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır" bilgisi görüldü.

HABERTURK.COM'un ulaştığı Marmaray Yolcu Müdürlüğü yetkilileri de iddiaların doğru olmadığını, seferlerin normal şekilde devam ettiğini teyit etti.

Habertürk Haber Merkezi, anonsun sensörlerde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı bilgisine ulaştı.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 11 dakika önce
    Marmarayda geçen gün de seferler durdurulmuştu
  • Misafir 31 dakika önce
    :)) allah beterinden korusun inşallah
  • Misafir 34 dakika önce
    Anons panelinin arızalanmasından dolayı, böyle bir durum meydana gelmiştir. Herhangi bir olumsuz durum yoktur.
  • Misafir 35 dakika önce
    yanlışlıklamı yoksa kasıtlımı basıldı araştırılmalı sorumlulara ceza kesilmeli
  • Misafir 38 dakika önce
    kim bu saçma haberleri ortaya atıp infial yaratmaya çalışıyorsa cezalandırılmalı
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