Marmaray'da 'yanlış anons' korkuttu

Sosyal medyada korkuya neden olan "Marmaray'da peronlar 'acil' anonsuyla boşaltıldı' iddiasının sistemsel bir arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

İddianın ardından HABERTURK.COM'un incelediği Marmaray'ın sitesinde "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır" bilgisi görüldü.

HABERTURK.COM'un ulaştığı Marmaray Yolcu Müdürlüğü yetkilileri de iddiaların doğru olmadığını, seferlerin normal şekilde devam ettiğini teyit etti.

Habertürk Haber Merkezi, anonsun sensörlerde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı bilgisine ulaştı.