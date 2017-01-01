Marmaray'da 'yanlış anons' korkuttu

Sosyal medyada korkuya neden olan "Marmaray'da peronlar 'acil' anonsuyla boşaltıldı' iddiasının sistemsel bir arızadan kaynaklandığı ortaya çıktı.
İddianın ardından HABERTURK.COM'un incelediği Marmaray'ın sitesinde "Seferlerimiz normal olarak çalışmaktadır" bilgisi görüldü.
HABERTURK.COM'un ulaştığı Marmaray Yolcu Müdürlüğü yetkilileri de iddiaların doğru olmadığını, seferlerin normal şekilde devam ettiğini teyit etti.
Habertürk Haber Merkezi, anonsun sensörlerde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı bilgisine ulaştı.
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YORUMLAR 5
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Misafir 11 dakika önceMarmarayda geçen gün de seferler durdurulmuştu00
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Misafir 31 dakika önce:)) allah beterinden korusun inşallah00
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Misafir 34 dakika önceAnons panelinin arızalanmasından dolayı, böyle bir durum meydana gelmiştir. Herhangi bir olumsuz durum yoktur.00
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Misafir 35 dakika önceyanlışlıklamı yoksa kasıtlımı basıldı araştırılmalı sorumlulara ceza kesilmeli00
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Misafir 38 dakika öncekim bu saçma haberleri ortaya atıp infial yaratmaya çalışıyorsa cezalandırılmalı00
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