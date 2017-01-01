28 NİSAN 2017
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CHP, AİHM'e başvurusunu yaptı

CHP adına başvuruyu yapan Musa Çam, referandumun gayrimeşru ve halk iradesini yansıtmayan bir sonuçla sonlandığını öne sürdü

28 Nisan 2017 Cuma, 11:41:12 Güncelleme: 12:21:27 AA

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) itiraz başvurusu yaptı.

Çam, AİHM başvurusunda, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin süreçte ve sonrasında yaşananları özetledi. Çam, başvurusunda, halk oylaması sürecinde tüm kamu kaynaklarının, tarafsızlık yemini eden cumhurbaşkanınca bizzat koordine edilen, kapsamlı bir planla 'Evet' oyu verilmesi yönünde kullanıldığını savundu.

Medyada, 'Hayır' oyu verecekler için terör örgütüne destek vermekle itham eden yayınlar yapıldığını öne süren Çam, başvurusunda, halk oylamasının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan çok sayıda KHK ile hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda gerçekleştirildiğini iddia etti.

Çam, anayasanın 18 maddesi gibi görülse de aslında 72 maddede değişiklik yapılarak, kuvvetler ayrılığı rejiminin fiili ve hukuki olarak sona erdirildiğini ileri sürdü.

YSK'nın, mühürsüz oy pusulasını kabul eden kararıyla da referandum sonucunun gayrimeşru ve halk iradesini yansıtmayan bir sonuçla sonlandığını savunan Çam, AİHM başvurusuna, bu sürece yaptığı itirazla ilgili belgeleri de ekledi.

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YORUMLAR 36
  • Misafir 1 dakika önce
    Ben ewet dedim kralı gelsin benim oyumu kimse yok sayamaz ülkemdeki savcı ve hakimler hariç
  • Misafir 2 dakika önce
    halktan tokadı yiyince soluğu avrupalı abilerinin kapısında aldılar. şaşırdık mı? hayır. her şey aslına döner.
  • Misafir 10 dakika önce
    aferin chp ye tam destek veriyorum.
  • Misafir 11 dakika önce
    Vatikan'a başvurmayı unutmasınlar
  • Misafir 15 dakika önce
    yazıklar olsun
  • Misafir 19 dakika önce
    avrupalı abilerine Türkiye'yi şikayet etmek tam da chp den beklenen hareket. yok efendim biz millete gitmekten korkmadığımız için anayasa mahkemesine başvurmadık falan da filan. yersen
  • Misafir 22 dakika önce
    eee sonra varsayalım ki itirazınız olumlu sonuçlandı bu ülkeyi aihm yönetiyor.Önce o mahkeme süriyede arakanda flistinde yaptıkları zülümlere baksın insan haklarıymış yemişim sizin insanlığınızı....
  • Misafir 23 dakika önce
    chp beni dinlerse tüketici mahkemeleri,aile mahkemeleri,asliye,ağır ceza mahkemeleri onlarda var unutmayın :)) iyice zıvanadan çıktılar !!!
  • Misafir 24 dakika önce
    Baki kalan şu gök kubbe de hoş bir seda. .Eey sevgili CHP...
  • Misafir 26 dakika önce
    bunlar şimdi başvuruyu parti olarak yapmiştır
  • Misafir 27 dakika önce
    AIHM, bu gibi durumlar için var zaten, hakkını zaten ülkesinde bulsa neden başvursun, cahil cahil yorumlar yapmayın..
  • Misafir 27 dakika önce
    Bence vakit kaybetmeden hemen Cas' a gitsinler :)
  • Misafir 28 dakika önce
    ayıp yahu ülken için çalış
  • Misafir 29 dakika önce
    bir kurum ancak bu kadar vatan haini alçak olabilir
  • Misafir 32 dakika önce
    aihmnin iç işlerimize karışma yetkisi yoktur.
  • Misafir 33 dakika önce
    şaşırdık mı ...tabiki şaşırmadık....
  • Misafir 33 dakika önce
    bu kafayla chp daha çook başInI vurur
  • Misafir 36 dakika önce
    Bir şey öğrendik Tam porsiyon kanunsuzluk ve pilavüstü az kuru kanunsuzluk
  • Misafir 37 dakika önce
    Insallah olum neticelenir yoksa ömrüm boyunca oy kullanmayi düşünmuyorum ..Haksizlık var ortada
  • Misafir 32 dakika önce
    yapma ya emin misin iyi düşündün mü son kararın mı?
  • Misafir 17 dakika önce
    doğru kararı her zaman halkın oyu verir bunu sakın unutma
  • Misafir 37 dakika önce
    millet unuttu ! chp yenilgisini unutturmak istemiyor.AIHM in refenrandum ile ilgili karar verme yetkisi YOOOOK.yeter artik millet ile alay etmeyin ülkeyi de kendinizi de daha fazla rezil etmeyin
  • Misafir 39 dakika önce
    YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KARARININ KESİN OLDUĞUNU VE BUNA İTİRAZIN MÜMKÜN OLMADIĞINI SARAY SULTAN BİLİYOR. BUNU CHP BİLMİYOR MU?
  • Misafir 44 dakika önce
    aihm in seçim ile ilgili karar verme yetkisi yok. chp referandum ile ilgili milleti yanıltmaya devam ediyorum
  • Misafir 44 dakika önce
    Ülkesine bu kadar tavır takınan başka bir parti daha yoktur
  • Misafir 44 dakika önce
    DAHA ÇOK GİDERSİNİZ
  • Misafir 45 dakika önce
    Cok gec bile kaldilar. Yazik su chpye en köklü parti ne halde yazik
  • Misafir 49 dakika önce
    bana ne zaman gelecek sıra bekliyorum chp
  • Misafir 50 dakika önce
    pardon da insan hakları mahkemesi referandumun nesini değerlendirecek? iyice saçmaladınız. tüketici mahkemelerine de başvurun
  • Misafir 30 dakika önce
    Beyin bu kadar sığ işte... Oyu çalınan gasp edilen insanları hakkı desem gene anlamayacaksınız. anlamak istemiyorsunuz, işinize gelmiyor..
  • Misafir 51 dakika önce
    yine avrupanın eteğine koşmuşlar...
  • Misafir 52 dakika önce
    kendi gozlemcilerinize ne oldu. ahıme verecek kanıtıniz varmı? kanıt olsa anayasa mahkemesinden sonuç çıkardı. ahim in vereceği karar sadece chpyi bağlar. oyalanır kilicdaroglu . bizi bağlamaz.
  • Misafir 15 dakika önce
    AHİM değil o... AİHM...
  • Misafir 54 dakika önce
    kimlerden medet umuyorlar akil fikir ihsan eyle. Ati alan uskudari gecti bu boyle biline ;)
  • Misafir 54 dakika önce
    bizde yapıyoruz başvuru kaos için elinizden geleni yapın. ayıptır ya.
  • Misafir 55 dakika önce
    terbiyesizler
  • Misafir 55 dakika önce
    hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde AİHM toplanır ve CHP nin istediği kararı verir. Avrupa'nın istediği Türkiye de huzur olmasın hep kaos olsun
  • Misafir 55 dakika önce
    atı alan Üsküdari geçti
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