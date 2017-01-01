CHP, AİHM'e başvurusunu yaptı

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) itiraz başvurusu yaptı.
Çam, AİHM başvurusunda, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin süreçte ve sonrasında yaşananları özetledi. Çam, başvurusunda, halk oylaması sürecinde tüm kamu kaynaklarının, tarafsızlık yemini eden cumhurbaşkanınca bizzat koordine edilen, kapsamlı bir planla 'Evet' oyu verilmesi yönünde kullanıldığını savundu.
Medyada, 'Hayır' oyu verecekler için terör örgütüne destek vermekle itham eden yayınlar yapıldığını öne süren Çam, başvurusunda, halk oylamasının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan çok sayıda KHK ile hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir ortamda gerçekleştirildiğini iddia etti.
Çam, anayasanın 18 maddesi gibi görülse de aslında 72 maddede değişiklik yapılarak, kuvvetler ayrılığı rejiminin fiili ve hukuki olarak sona erdirildiğini ileri sürdü.
YSK'nın, mühürsüz oy pusulasını kabul eden kararıyla da referandum sonucunun gayrimeşru ve halk iradesini yansıtmayan bir sonuçla sonlandığını savunan Çam, AİHM başvurusuna, bu sürece yaptığı itirazla ilgili belgeleri de ekledi.
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Misafir 1 dakika önceBen ewet dedim kralı gelsin benim oyumu kimse yok sayamaz ülkemdeki savcı ve hakimler hariç00
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Misafir 2 dakika öncehalktan tokadı yiyince soluğu avrupalı abilerinin kapısında aldılar. şaşırdık mı? hayır. her şey aslına döner.00
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Misafir 10 dakika önceaferin chp ye tam destek veriyorum.06
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Misafir 11 dakika önceVatikan'a başvurmayı unutmasınlar33
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Misafir 15 dakika önceyazıklar olsun33
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Misafir 19 dakika önceavrupalı abilerine Türkiye'yi şikayet etmek tam da chp den beklenen hareket. yok efendim biz millete gitmekten korkmadığımız için anayasa mahkemesine başvurmadık falan da filan. yersen33
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Misafir 22 dakika önceeee sonra varsayalım ki itirazınız olumlu sonuçlandı bu ülkeyi aihm yönetiyor.Önce o mahkeme süriyede arakanda flistinde yaptıkları zülümlere baksın insan haklarıymış yemişim sizin insanlığınızı....60
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Misafir 23 dakika öncechp beni dinlerse tüketici mahkemeleri,aile mahkemeleri,asliye,ağır ceza mahkemeleri onlarda var unutmayın :)) iyice zıvanadan çıktılar !!!63
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Misafir 24 dakika önceBaki kalan şu gök kubbe de hoş bir seda. .Eey sevgili CHP...30
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Misafir 26 dakika öncebunlar şimdi başvuruyu parti olarak yapmiştır60
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Misafir 27 dakika önceAIHM, bu gibi durumlar için var zaten, hakkını zaten ülkesinde bulsa neden başvursun, cahil cahil yorumlar yapmayın..39
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Misafir 27 dakika önceBence vakit kaybetmeden hemen Cas' a gitsinler :)63
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Misafir 28 dakika önceayıp yahu ülken için çalış63
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Misafir 29 dakika öncebir kurum ancak bu kadar vatan haini alçak olabilir123
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Misafir 32 dakika önceaihmnin iç işlerimize karışma yetkisi yoktur.120
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Misafir 33 dakika önceşaşırdık mı ...tabiki şaşırmadık....150
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Misafir 33 dakika öncebu kafayla chp daha çook başInI vurur180
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Misafir 36 dakika önceBir şey öğrendik Tam porsiyon kanunsuzluk ve pilavüstü az kuru kanunsuzluk63
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Misafir 37 dakika önceInsallah olum neticelenir yoksa ömrüm boyunca oy kullanmayi düşünmuyorum ..Haksizlık var ortada318
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Misafir 32 dakika önceyapma ya emin misin iyi düşündün mü son kararın mı?60
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Misafir 17 dakika öncedoğru kararı her zaman halkın oyu verir bunu sakın unutma00
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Misafir 37 dakika öncemillet unuttu ! chp yenilgisini unutturmak istemiyor.AIHM in refenrandum ile ilgili karar verme yetkisi YOOOOK.yeter artik millet ile alay etmeyin ülkeyi de kendinizi de daha fazla rezil etmeyin120
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Misafir 39 dakika önceYÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KARARININ KESİN OLDUĞUNU VE BUNA İTİRAZIN MÜMKÜN OLMADIĞINI SARAY SULTAN BİLİYOR. BUNU CHP BİLMİYOR MU?60
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Misafir 44 dakika önceaihm in seçim ile ilgili karar verme yetkisi yok. chp referandum ile ilgili milleti yanıltmaya devam ediyorum216
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Misafir 44 dakika önceÜlkesine bu kadar tavır takınan başka bir parti daha yoktur276
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Misafir 44 dakika önceDAHA ÇOK GİDERSİNİZ216
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Misafir 45 dakika önceCok gec bile kaldilar. Yazik su chpye en köklü parti ne halde yazik216
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Misafir 49 dakika öncebana ne zaman gelecek sıra bekliyorum chp123
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Misafir 50 dakika öncepardon da insan hakları mahkemesi referandumun nesini değerlendirecek? iyice saçmaladınız. tüketici mahkemelerine de başvurun213
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Misafir 30 dakika önceBeyin bu kadar sığ işte... Oyu çalınan gasp edilen insanları hakkı desem gene anlamayacaksınız. anlamak istemiyorsunuz, işinize gelmiyor..06
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Misafir 51 dakika önceyine avrupanın eteğine koşmuşlar...183
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Misafir 52 dakika öncekendi gozlemcilerinize ne oldu. ahıme verecek kanıtıniz varmı? kanıt olsa anayasa mahkemesinden sonuç çıkardı. ahim in vereceği karar sadece chpyi bağlar. oyalanır kilicdaroglu . bizi bağlamaz.183
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Misafir 15 dakika önceAHİM değil o... AİHM...00
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Misafir 54 dakika öncekimlerden medet umuyorlar akil fikir ihsan eyle. Ati alan uskudari gecti bu boyle biline ;)123
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Misafir 54 dakika öncebizde yapıyoruz başvuru kaos için elinizden geleni yapın. ayıptır ya.93
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Misafir 55 dakika önceterbiyesizler120
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Misafir 55 dakika öncehiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde AİHM toplanır ve CHP nin istediği kararı verir. Avrupa'nın istediği Türkiye de huzur olmasın hep kaos olsun150
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Misafir 55 dakika önceatı alan Üsküdari geçti180