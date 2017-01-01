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Erdoğan, AK Parti üyeliği için tarih verdi
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Erdoğan'ın AK Parti üyeliği için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'ye üyelik tarihi 2 Mayıs olarak açıklandı

28 Nisan 2017 Cuma, 13:40:37 Güncelleme: 14:13:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye olacağı bildirildi. 

Konuyla ilgili olarak Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım "2 Mayıs Salı günü, grup toplantımızı, parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." dedi. 

Her salı Meclis'te olan grup toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

996 GÜN SONRA YENİDEN AK PARTİLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye olmasıyla 996 gün sonra, partisiyle bağı yeniden sağlanmış olacak. 

 

21 MAYIS'TA OLAĞANÜSTÜ KONGRE

AK Parti'de ayrıca 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı olacak. 

 

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